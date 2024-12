Mint ismert, a magyar kézilabda-válogatottnak rendkívül sűrű a programja a Debrecenben is rendezett kézilabda Eb-n. Azonban mint azt az Észak-Macedónia elleni sikert követően Füzi-Tóvizi Petra és Tóth Nikolett is kiemelte: a regeneráció és a pihenés is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy később eredményesek legyenek.

A magyar kézilabda-válogatott tagjai a Nagytemplom előtt

Forrás: MKSZ

Nemzeti együttesünk néhány tagja a keddi szabad délutánját kihasználva ellátogatott a debreceni karácsonyi vásárba. Mint az a Magyar Kézilabda Szövetség Facebook-oldalán található képeken látható, valaki kürtőskalácsot, valaki pedig kenyérlángost fogyasztott, emellett forró teát is fogyasztottak.

A magyar kézilabda-válogatott középdöntős programja már megvan

Szerdától azonban a munka folytatódik, hiszen a folytatásban – szintén a debreceni Főnix Arénában – erős ellenfelekkel találkoznak a magyarok: