– Nem azon a hőfokon kezdtünk, amin kellett volna, lassabbak, körülményesebbek voltunk minden téren – kezdte a Haonnak adott értékelését a kézilabda Eb-csoportkörös Észak-Macedónia–Magyarország meccs után Tóth Nikolett. – Ugyanakkor érthető a fáradtság a csapaton, nagyon sűrű a program. A szünetben azt beszéltük, hogy jobban fel kell pörögnünk, a saját játékunkat kell ráerőltetni az ellenfélre, és a második félidőben már sikerült is nagyobb különbséget kialakítani – mondta a DVSC Schaeffler együtteséhez idén nyáron szerződő játékos.

Tóth Nikolett is szerepet kap a női kézilabda Eb-n

Fotó: Czinege Melinda

Óriási a hangulat a kézilabda Eb debreceni helyszínén, a Főnix Arénában

Tóth Nikolett örül neki, hogy ezúttal gólt is szerzett, mert ez jót tesz az önbizalmának. – A debreceni közönséget semmihez sem szabad hasonlítani, nagyon jó az atmoszféra, nem hasonlítható össze semmivel. Nyilván minden meccset szeretnénk hozni, a folytatásban még keményebb küzdelmek várnak ránk, Montenegró például rendkívül agresszív csapat.

Azonban mentálisan és fizikálisan is egyben vagyunk, megvan az önbizalmunk, szeretném, hogy ez a folytatásban is így maradjon

– fogalmazott Tóth Nikolett, aki végül hozzátette, boldog, hogy most van két pihenőnapjuk. – A szakmai stáb is hangsúlyozza, hogy nem csak passzívan, de aktívan is ki kell kapcsolódnunk. Próbálunk regenerálódni és fejben is készülni annak érdekében, következő akadályokat sikerrel vegyük – zárta mondandóját az immáron a középdöntőkre fókuszáló Tóth Nikolett.