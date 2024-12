A részben debreceni rendezésű női kézilabda Eb utolsó csoportmeccse után Tóth Nikolett mellett a DVSC Schaeffler másik játékosa, Füzi-Tóvizi Petra is megfogalmazta gondolatait a Haonnak az Észak-Macedónia–Magyarország mérkőzés után. A magyar válogatott kulcsjátékosa elmondta, hogy eddig talán a várton felül is teljesítettek. – Azt érzem, hogy most nagy dolgokra lehetünk képesek, magabiztosan menetelnénk tovább. Végig a saját játékunkat kell játszani, mert akkor lehetünk igazán eredményesek – emelte ki.

Füzi-Tóvizi Petráék eddig brillíroztak a kézilabda Eb-n, de a java még csak most kezdődik

Fotó: Czinege Melinda

Büszke vagyok a lányokra. Úgy érzem, a csoportkörben hoztuk, ami elvárható, sőt, még talán a vártnál többet is. A három győzelem lendületet, energiát ad nekünk. Azt érzem, mi most nagy dolgokra lehetünk képesek! Az a célunk, hogy továbbra is magabiztosan meneteljünk tovább.

– hangoztatta Füzi-Tóvizi Petra.

A debreceni kézilabdázó az Észak-Macedónia elleni meccsről elmondta, tudták, hogyha nem adnak annyit bele, akkor egészen szenvedős lehet a meccs, az első félidőben ennek megfelelően alakult a játék képe. – A szünetben megbeszéltük, hogy magunkért menjünk előre. Kapcsoljunk magasabb fokozatra és játsszuk a saját játékunkat, koncentráljunk, kommunikáljunk többet, így aztán már kinyílt az olló. Jó, hogy játéklehetőséget kapott mindenki, a kulcsjátékosok is tudtak pihenni – fejtette ki gondolatait a beállós.

Nem a spanyolokkal, hanem a lengyelekkel játszanak majd a kézilabda Eb középdöntőjében

Füzi-Tóvizi Petra a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is kiemelte, nagy öröm számára duplán hazai pályán játszani, majd a folytatásról is beszélt. Mint ismert, a magyarok a debreceni középdöntőben már biztosan összemérik tudásukat a franciákkal és a spanyolokat nagy meglepetésre legyőző lengyelekkel, de a másik két ellenfél kiléte csak a keddi csoportmeccsek után dől el. – Összenevettünk meccs végén, mikor kiderült, hogy a lengyelek megvertek a spanyolokat. Ugyanis utóbbi csapat ellen műár előre dolgozva videóztunk. A középdöntőbe már nincsenek könnyű ellenfelek, mindenki ellen kőkemény csaták várhatók.

Úgy gondolom, hogy akkor lehetünk valóban sikeresek, ha magunkra fókuszálunk, a védekezésünk pedig annyira stabil marad, mint a svédek ellen. Nem lenne jó, ha más játékstílust ránk erőltetnének, a saját játékunk szerint kell kézilabdáznunk

– ecsetelte Füzi-Tóvizi Petra, aki a beszélgetés végén hozzátette, hogy bár jelenleg az edzések, a videózás és a regeneráció tölti ki napjaik nagy részét, szabadidejükben a családdal töltődnek fel.