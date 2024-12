Mivel a törökök és a svédek ellen is nyert, így Észak-Macedónia ellen hétfőn már a csoportelsőség tudatában játszott a magyar válogatott Debrecenben a női kézilabda Eb-n. Golovin Vladimir szövetségi kapitány tehát már több kulcsjátékosát is tudta pihentetni, és a papírformát így is érvényesítették.

Hibátlan teljesítménnyel, három győzelemmel zárta a csoportot a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Fotó: Czinege Melinda

A zöld felszerelését magára öltő magyar női kézilabda-válogatott a Szemerey Zsófi – Faluvégi Dorottya, Klujber Katrin, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kuczora Csenge, Márton Gréta összeállításban kezdte a találkozót. Ahogyan az már megszokott, a szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, a Főnix Arénában a hivatalos adatok alapján 3409 néző fogadta a kézilabdás hölgyeket.

Az első félidő még szoros volt

Az első gólra a 3. percig várni kellett, ekkor Kuczora vette be a kaput, de Ivana Djavetska rögtön egyenlített. Sara Ristovka révén pedig az észak-macedónok át is vették a vezetést, ám Márton Gréta egy hajszálpontos lövéssel válaszolt. Először Djavetskát állították ki két percre, a balkániak üres kapus játékkal kockáztattak, amire ráfáztak, ugyanis Füzi-Tóvizi labdát csent, majd Faluvégi könnyű gólt szerzett (2–3). Azt követően a fehér mezes dél-keletiek fordítottak, és folyamatosan jobban álltak, a 18. percben pedig először kettővel (8–6) mentek, így a magyar stáb időt kért. Az egyperces pauza után Márton Gréta újra eredményes volt, ám Papp Nikoletta kétpercese miatt emberhátrányba került magyar csapat, a 21. minutumban 8–7-es állásnál pedig a még jobban álló Észak-Macedónia is időt kért.

Zúgott a lelátóról a "hajrá, magyarok!" rigmus, kellett is a lányainknak a biztatás. Szemerey Zsófi büntetőt hárított, Faluvégi két góljával pedig már ismét helyes vágányra állt (8–9) a láthatóan nagyobb tudású nemzeti alakulatunk. Döcögősen jutottak egyről a kettőre, az ellenfél nagyot küzdött, ám Simon Petráék a rossz helyzetkihasználás ellenére is vezettek (10–11) a félidőben.

A második félidőben egyre jobban nyílt az olló

A második félidőt emberhátrányban kezdték a mieink – Márton Gréta melegítette két percig kényszerből a kispadot –, de Szemerey nagy védése után Szöllősi-Schatzl Nadine betalált, így a meccsen ekkor először vezetett kettővel Magyarország. Aztán Jovana Kiprijanovskának kellett koptatnia a széket, nemzeti gárdán pedig valósággal szárnyalt, a védekezés és a támadás egyaránt tökéletesen működött, hamarosan már 10–14 volt az állás. Jovana Kiprijanovska pedig még épp, hogy visszatért a játéktérre, Vámost csúnyán buktatta, megmozdulásáért újabb kétperces kiállítást kapott. A 38. percben Kuczora góljával már hat volt a különbség (10–16), így Észak-Macedónia időt kért. Bár még sok idő volt hátra, Győri-Lukács Viktóriáék láthatóan megnyugodtak, és ihletett formában brillíroztak. A kapuban Szemerey is remekelt, a másik térfélen pedig hol Klujber, hol Vámos zörgette meg a hálót. A 45. percben Szöllősi-Schatzl pókhálózta ki a sarkot, amellyel már tíz gól (13–23) volt a felek között, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés.