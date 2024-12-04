Tényleg megalázó lenne a részben debreceni rendezésű kézilabda Eb? – Ezt írják a svédek és a norvégok

Hétfőn este Norvégia 38-15-re győzte le Szlovákia női kézilabda-válogatottját Innsbruckban, a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében. Ez azonban szinte semmi volt a debreceni meccshez képest, a Főnix Aréna hétfő esti programjában ugyanis Svédország 47-19-re múlta felül Törökországot, ez a 28 gólos különbség pedig új rekordot jelentett a női kézilabda-Eb-k történetében. Ez nem meglepő abból a szempontból, hogy a mostani a 16. Európa-bajnokság, de az első, amelyiken 24 csapat indulhat el a főtáblán – korábban 12, majd 16 résztvevője volt a kontinenstornáknak – olvasható az Origó cikkében.

Norvégia csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-Eb-n

Forrás: Eva Manhart / APA / AFP

Norvégia és Svédországban is negatívan nyilatkozott a női kézilabda-Eb-n történtekről

Mint írják, a kétszeres címvédő, összesen 9-szeres Európa-bajnok, 4-szeres világbajnok és 3-szoros olimpiai bajnok norvég válogatott a világ minden táján megtöltene egy csarnokot – legalábbis azt hinnénk, az innsbrucki, 10 ezer férőhelyes Olympiahalléban ugyanis alig 1500-an látták a Szlovákia elleni mérkőzésüket. A norvég Dagbladet nevű lap „Paródia” címmel számolt be a találkozóról (a svéd Aftonbladet a „megalázó” szót használta a sajátjai meccsére), a cikkben pedig leírták, hogy „

unalmas, de ezt kell eltűrnünk

– utalva arra, hogy a létszámnövelés miatt óhatatlanul csatlakoztak szerényebb képességű válogatottak is az Eb-hez.

A Storhamar kézilabdacsapatának edzője, Kenneth Gabrielsen próbálta megvédeni a döntést, ugyanis szerinte a 24 csapatos Eb nagy boldogságot okozhat a gyengébb együtteseknek, ha tudnak egy-egy bravúrt elérni. A szlovákok és a törökök viszont valószínűleg nem érzik szerencsésnek magukat a hétfő este történtek után, hacsak azért nem, mert egy profi módon végig küzdő norvég vagy svéd válogatottat testközelből láthattak játszani.

A legutóbbi olimpián és világbajnokságon is elődöntős, kétszeres Eb-érmes svéd válogatott a magyarokkal egy középdöntős csoportban folytatja az Európa-bajnokság küzdelmeit, míg a norvégok a bécsi hatosból próbálnak majd elődöntőbe jutni csütörtöktől.