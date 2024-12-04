szeptember 21., vasárnap

DVSC

2024.12.04. 14:56

Nocsak, holland spíler is a DVSC célkeresztjében - videóval

Komoly első osztályú múlttal rendelkezik. Jurgen Mattheij több díjat is kapott pályafutása során.

Haon.hu
Nocsak, holland spíler is a DVSC célkeresztjében - videóval

Jurgen Mattheij (jobbra) tapasztalt labdarúgó

Forrás: AFP-archív

Ahogy közeledik a téli szünet (a Debreceni VSC együttesének még három NB I.-es mérkőzése van idén: csütörtökön az FTC, vasárnap az Újpest elleni hazai mérkőzés, illetve egy zalaegerszegi túra november 14-én), úgy szaporodnak meg a hírek és félinformációk a csapatok átigazolási terveiről, a lehetséges érkezőkről. Különösen a kiesés elől menekülő csapatok szoktak ebben érintettek lenni, hiszen a gyenge őszi szereplést részben új igazolásokkal lehet orvosolni. Sajnos úgy tűnik, ebben a szezonban a DVSC is érintett lehet a bennmaradásért vívott élet-halál harcban. Egy lehetséges érkezőről – elsőként – már beszámoltunk portálunkon, a 26-szoros közép-afrikai válogatott Amos Youga nagy eséllyel a DVSC-be szerződik. Friss információ, hogy a labdarúgót képviselő menedzseriroda a Nagyerdei Stadionból posztolt. Portálunk úgy értesült, hogy a következő lehetséges érkező a holland Jurgen Mattheij lehet. A 31 esztendős középső védő legutolsó klubja ugyanúgy a CSZKA Szófia volt, mint Yougáé és Nestor El Maestro vezetőedzőé. Nem nehéz kitalálni, hogy innen a kapcsolat, hiszen Jurgen Mattheij a sérüléséig a szófiaiak csapatkapitánya és kulcsjátékosa volt. Igen, a sérüléséig, hiszen a tavalyi szezon nagy részét előbb szalagszakadás, majd izomproblémák miatt kihagyta, a nyáron el is váltak a játékos és az egyesület útjai, így a Transfermarkt által 750000 euróra taksált Mattheij azóta is klub nélkül, így az átigazolásnak elvi akadálya nincs.

jurgen mattheij, dvsc, loki, holland, védő, átigazolás, labdarúgás, nb i, debreceni vsc, nestor el maestro
Jurgen Mattheij
Forrás: AFP-archív

Jurgen Mattheij: hét idény a holland első osztályban

Jurgen Mattheij a rotterdami Alexandria 66 akadémián kezdett el edzeni, majd átkerült a Sparta Rotterdamhoz, ahol pallérozódott tovább. 2010 júliusában az Excelsior utánpótlásában folytatta, ezt követően a Feyenoord akadémiáján is töltött el időt, majd visszatért az Excelsiorhoz. 2011. november 4-én mutatkozott be az első csapatban a VVV Venlo elleni 0–0-s döntetlenre végződő meccsen. A 2010/11-es szezonban az Eredivisie-ben (holland első osztály) játszott, a következő két szezonban a másodosztályban, aztán újra az Eredivisie-be. 2019 júliusában visszatért a Sparta Rotterdam csapatához, ahol egy szezont töltött el, ezalatt 27 mérkőzésen lépett pályára. 2020. június 15-én szerződést kötött a CSZKA-val, a bolgár labdarúgás egyik topklubjában augusztus 7-én mutatkozott be, első gólját 2021. április 21-én szerezte, amikor 6–0-ra győztek Montana ellen.

2021 nyarától a CSZKA csapatkapitánya lett, abban az évben övé lett az év gólja díj, megválasztották a bolgár bajnokság legjobb védőjének, valamint legjobb külföldi játékosának. Onnantól kezdve sérülések is hátráltatták a karrierjét.

Jurgen Mattheij statisztikái a klubcsapatok szerint:

  • Excelsior: 188 mérkőzés, 9 gól, 7 gólpassz
  • CSKA Szófia: 120 mérkőzés, 11 gól, 8 gólpassz
  • Sparta Rotterdam: 27 mérkőzés, 2 gól, 1 gólpassz
  • Feyenoord U21: 21 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz
  • Excelsior U21: 6 mérkőzés, 1 gól, 0 gólpassz

Jurgen Mattheij statisztikái a kiírások szerint:
Holland első osztály: 175 mérkőzés, 9 gól, 8 gólpassz, 14,563 perc
Bolgár első osztály: 70 mérkőzés, 6 gól, 8 gólpassz, 5,965 perc
Holland másodosztály: 26 mérkőzés, 1 gól, 0 gólpassz, 1,556 perc
Holland tartalékbajnokság: 20 mérkőzés, 1 gól, 0 gólpassz, 1,655 perc
Bolgár kupa: 14 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 1,199 perc
UEFA Konferencia Liga selejtező: 11 mérkőzés, 2 gól, 0 gólpassz, 1,050 perc
Holland kupa: 11 mérkőzés, 1 gól, 0 gólpassz, 840 perc
Bolgár első osztály – bajnoki csoport: 9 mérkőzés, 3 gól, 0 gólpassz, 735 perc
UEFA Konferencia Liga: 6 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 540 perc
UEFA Európa Liga: 5 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 450 perc
Holland tartalékbajnokság előzetes szakasza: 5 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 405 perc
UEFA Európa Liga selejtező: 4 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 360 perc
Holland másodosztály rájátszása: 3 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 206 perc
Holland tartalékbajnokság rájátszása: 2 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 180 perc
Bolgár Szuperkupa: 1 mérkőzés, 0 gól, 0 gólpassz, 90 perc
Összesen: 362 mérkőzés, 23 gól, 16 gólpassz, 29,794 perc

Jurgen Mattheij legjobb megmozdulásai 2024-ből:

 

