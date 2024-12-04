Nocsak, holland spíler is a DVSC célkeresztjében - videóval

Ahogy közeledik a téli szünet (a Debreceni VSC együttesének még három NB I.-es mérkőzése van idén: csütörtökön az FTC, vasárnap az Újpest elleni hazai mérkőzés, illetve egy zalaegerszegi túra november 14-én), úgy szaporodnak meg a hírek és félinformációk a csapatok átigazolási terveiről, a lehetséges érkezőkről. Különösen a kiesés elől menekülő csapatok szoktak ebben érintettek lenni, hiszen a gyenge őszi szereplést részben új igazolásokkal lehet orvosolni. Sajnos úgy tűnik, ebben a szezonban a DVSC is érintett lehet a bennmaradásért vívott élet-halál harcban. Egy lehetséges érkezőről – elsőként – már beszámoltunk portálunkon, a 26-szoros közép-afrikai válogatott Amos Youga nagy eséllyel a DVSC-be szerződik. Friss információ, hogy a labdarúgót képviselő menedzseriroda a Nagyerdei Stadionból posztolt. Portálunk úgy értesült, hogy a következő lehetséges érkező a holland Jurgen Mattheij lehet. A 31 esztendős középső védő legutolsó klubja ugyanúgy a CSZKA Szófia volt, mint Yougáé és Nestor El Maestro vezetőedzőé. Nem nehéz kitalálni, hogy innen a kapcsolat, hiszen Jurgen Mattheij a sérüléséig a szófiaiak csapatkapitánya és kulcsjátékosa volt. Igen, a sérüléséig, hiszen a tavalyi szezon nagy részét előbb szalagszakadás, majd izomproblémák miatt kihagyta, a nyáron el is váltak a játékos és az egyesület útjai, így a Transfermarkt által 750000 euróra taksált Mattheij azóta is klub nélkül, így az átigazolásnak elvi akadálya nincs.

Jurgen Mattheij: hét idény a holland első osztályban

Jurgen Mattheij a rotterdami Alexandria 66 akadémián kezdett el edzeni, majd átkerült a Sparta Rotterdamhoz, ahol pallérozódott tovább. 2010 júliusában az Excelsior utánpótlásában folytatta, ezt követően a Feyenoord akadémiáján is töltött el időt, majd visszatért az Excelsiorhoz. 2011. november 4-én mutatkozott be az első csapatban a VVV Venlo elleni 0–0-s döntetlenre végződő meccsen. A 2010/11-es szezonban az Eredivisie-ben (holland első osztály) játszott, a következő két szezonban a másodosztályban, aztán újra az Eredivisie-be. 2019 júliusában visszatért a Sparta Rotterdam csapatához, ahol egy szezont töltött el, ezalatt 27 mérkőzésen lépett pályára. 2020. június 15-én szerződést kötött a CSZKA-val, a bolgár labdarúgás egyik topklubjában augusztus 7-én mutatkozott be, első gólját 2021. április 21-én szerezte, amikor 6–0-ra győztek Montana ellen.

2021 nyarától a CSZKA csapatkapitánya lett, abban az évben övé lett az év gólja díj, megválasztották a bolgár bajnokság legjobb védőjének, valamint legjobb külföldi játékosának. Onnantól kezdve sérülések is hátráltatták a karrierjét.