Vasárnap került sor Hajdúböszörményben az Eötvös DSE és a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ közös rendezésében a 28. Eötvös Mikulás Kupára. A 2009-ben és azután született lányoknak kiírt versenyre a hazaiakon kívül Lengyelországból, Romániából és Szerbiából is érkeztek csapatok, így hat külföldi és hat magyar együttes részvételével négy hármas csoportban kezdődött a verseny. A csoportküzdelmek után a csoportok azonos helyén végzett csapatok az 1-4., az 5-8 és a 9-12. helyért játszhattak tovább. – tudatta portálunkkal az Eötvös DSE.

Az Eötvös DSE „A” csapata minden mérkőzését megnyerte

Forrás: Szombathy András

Minden mérkőzés két játszmáig tartott és minden nyert szettért egy pontot kaphattak a csapatok. Pontegyenlőség esetén az összesített pontarány döntött. Ha az is azonos lett volna, akkor az egymás elleni eredmény számított volna, ezért ha még az is azonos lett volna, akkor aranypont döntött volna a helyezésekről. Több mérkőzés is 1:1-re végződött, így izgalmakban nem volt hiány.

A legnagyobb küzdelem és a legmagasabb színvonal az első négy helyért lejátszott találkozókon voltak. Az Eötvös DSE „A” csapata végül az összes mérkőzését 2:0 arányban megnyerte, így ők nyerték a legnagyobb kupát.

A tornagyőztes csapat tagjai: Barta Nóra Ildikó, Buglyó Viktória, Kis Polli, Moravecz Blanka, Nyitrai Lili, Parlagi Mirtill Jázmin, Sári Dóra Edina, Udvarhelyi Gréta Mónika, Veress Petra, Zombori-Bódi Boglárka. Edző: Szombathy András

A torna válogatottja: Veress Petra (Eötvös DSE „A”), Presecan Lara (LPS Bihorul Oradea „B” csapat), Almasan Ana (LPS Bihorul Oradea „A” csapat), Injac Jana (OK KI 0230 Kikinda, Szerbia), Milena Podsoninska (UKS San Lesko, Lengyelország), Balogh Márta (Eötvös DSE „B”)

Forrás: Szombathy András

A torna szervezőinek jóvoltából ezúttal is minden résztvevő ajándékcsomagot kapott.