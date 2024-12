Brandon Domingues szerezte a Debreceni VSC becsületgólját

Forrás: Vajda János / Észak-Magyarország

Hinniük kell magukban

Az M4 Sport-nak adott értékelésében a debreceni trénere, Nestor El Maestro a pontrúgásokban látta a vereség okát, ami különösen fájó lehet a mester számára, hiszen minden eddigi csapatánál nagy hangsúlyt fektetett ezeknek a gyakorlására.

”A pontrúgások – szögletek, szabadrúgások –kivégeznek minket.” – szögezte le.

Ez fontos eleme a futballnak, nem lehet többet gyakorolni annál, mit amennyit mi gyakoroljuk edzéseken, de mégsem elég, muszáj redukálnunk az ezekből kapott gólokat valahogy.

Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, azt mondhatom, nem volt rossz meccs. A második félidőben, a megváltoztatott taktikai felállásban jó kombinációs játékot mutattunk, de az első játékrészben, 0–0-nál is akadtak helyzeteink. A legfontosabb, hogy most együtt maradjunk, folytassuk a kemény munkát, előbb-utóbb pontokat is fogunk szerezni.” – bizakodott.

A szakember szerint a DVSC egy hosszú folyamat elején jár, emiatt nagyon nehéz szezon várhat a csapatra. „Nincs egyetlen válasz és megoldás a javulásra, folyamatosan keményen kell edzenünk. Hinnünk kell önmagunkban, a játékosoknak pedig egymásban, a társaikban.

Meg kell találnunk, melyik a leghatékonyabb módja a játékunknak.

Nem vagyunk messze a biztonságos zónától, mindenki láthatja, hogy a csapat életben van, küzd, nem adja fel, győzni akar – ez nagyon fontos –, ez előbb vagy utóbb sikerülni is fog. De ahogy már említettem legutóbb, ez nagyon hosszú folyamat lesz, nehéz szezon áll előttünk.” – nyilatkozta Nestor El Maestro.