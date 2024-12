A Debreceni VSC nagy reményekkel érkezett Miskolcra, hiszen a legutóbbi három bajnoki meccsén veretlen maradt a csapat. Ennek ellenére ezúttal sem jött össze a győzelem. Azt butaság lenne állítani, hogy rosszul játszott a Loki, de azt sem jelenthetjük ki, hogy rendben volt a produkció. Való igaz, voltak biztató teljesítmények, de valóban megérdemelten nyert a DVTK a keleti rangadón?

Debreceni VSC: Alapvetően nem volt rossz a mester taktikája, de nem jött össze a siker a Lokinak

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: A taktikán múlott?

Kissé meglepő kezdővel állt fel a DVSC, hiszen öt védővel lépett pályára a debreceni együttes, így sejteni lehetett, nem feltétlen szeretne ész nélkül rohanni a Loki, de talán ebben több volt. Sokkal. Amit egyből észre lehetett venni, két irányítóval kezd a piros-fehér alakulat – Dzsudzsák Balázs, Szuhodovszki Soma – a védekezésért pedig Lagator felelt, aki szokásosan megkapta a maga sárgáját, amely az ő posztján nehezítő körülménynek számít. Emellett talán nem a legjobb ötlet két ilyen típusú támadóval kezdeni, de a mester védelmében, voltak valóban pozitív momentumok. Ilyen például Szuhó, Domingues vagy Bárány játéka, de ez sem volt elég a pontszerzéshez. Az M4 Sport stúdiójában azt elemezték a félidőben, a két szélső védőről rengeteg támadást kell kibekkelnie a vendégeknek, s valóban: a diósgyőri futók gyorsvonatként érkeztek minden támadásuknál, érthetetlen módon nem tudtunk mit kezdeni ezzel. Nagy dicséret ezért a hazaiaknak, de különösebben nem kellett megerőltetniük magukat.

Az mindenképp látszik, hogy van elképzelése Nestor El Maestronak, de nem tudni egyelőre, mennyi időt vesz majd igénybe annak elsajátítása. Egyébként azt nem lehet mondani, hogy teljesen szétesett volna a meccsterv, hiszen voltak időszakok, főleg a szépítést követően, amikor inkább nézett úgy ki, hogy egyenlíteni tud a Loki, de a mindent eldöntő gólt a „Dió” vitte be. Beszédes adat, hogy huszonegy lövése volt a vendégeknek, de az már sokkal fájóbb, hogy ebből csupán egy gól született. A büntetőterületen belül dupla annyi érintése volt a Debrecennek (36), mint Szatmáriéknak, de valahogyan semmi sem jött össze Domingues érintésén kívül. Egy vereség után sok fotelhuszár felhördülhet majd, de jó lesz ez, bízzunk benne. Be kell rúgni a helyzeteket és folyamatosan koncentrálni.

Mi lehet a megoldás?

Az nem kérdés, hogy nehéz helyzetben van a DVSC, és ezen az sem segít, hogy csütörtökön a legnehezebb feladat vár a debreceniekre: a bajnoki címvédő Ferencváros látogat a Nagyerdei Stadionban. A hajdúságiak mellett szól, hogy ennél sokkal nehezebb helyzetben várták a legutóbbi FTC elleni rangadót, mégis sikerült egy hónapja pontot szerezni a Groupama Arénából. A fővárosiak biztosan indent meg fognak tenni a sikerért, hiszen már a második helyre csúsztak vissza Dibusz Dénesék a PAFC mögött. Borítékolható, hogy azt a szívességet nem fogják megtenni a zöldek, amit a DVTK: kihagyni a ziccereket. Abban is biztosak lehetünk, hogy minőségben is jobbak lesznek a budapestiek, mint a miskolciak, főleg a szélen – Traoré, Ben Romdhane – nem fognak annyit hibázni. Így tehát az egyik legfontosabb kérdés, kik lesznek a szélső bekkek. Valljuk be, túl sok variációs lehetősége nincs Nestor El Maestronak. Mielőtt bárki azt hinné ellenségeskedünk vagy csak negatívakat írunk, téved. Csupán a tényeket.

Ettől függetlenül ezért szép a futball, bármilyen nehéz helyzetben van a Loki, egy rangadón semmi sem számít, még az sem, ha valamelyik csapat mondjuk negyven meccse nyeretlen, csak a pillanatnyi forma és a hibák számának lecsökkentése.

A DVSC-Ferencváros rangadót csütörtökön 20 órától rendezik a Nagyerdei Stadionban.