Mint portálunk arról az országban elsőként hírt adott, a Debreceni VSC jelenlegi vezetőedzőjével, Nestor El Maestroval a bolgár CSZKA Szófiánál korábban együtt dolgozó, az együttest csapatkapitányként is segítő Amos Youga közel áll ahhoz, hogy aláírjon a Lokihoz. A bolgár sajtó pedig ár arról is írt, hogy a kiszemelt középpályás már Debrecenben járt és az anyagiakról is megegyezett a klub vezetőivel.

Hamarosan bejelenthetik az első téli érkezőt a Debreceni VSC-nél?

Forrás: NS-archív

Újabb fejlemény: Amos Youga ügynöksége a Debreceni VSC-től posztolt

A CSZKA korábban hivatalosan is elbúcsúzott Amos Yougától, aki minden bizonnyal jelenleg is a cívisvárosban tartózkodhat. A bolgár Sportlive kiszúrta, hogy a játékos ügynökei a Nagyerdei Stadionban jártak, erről pedig az Instagram-oldalukon a 24 óráig elérhető sztoriban közzé is tettek egy fotót.

Amos Youga ügynökei a Nagyerdei Stadionban jártak

Forrás: sportlive.bg az asc_paris Instagram-oldalról

A 26-szoros közép-afrikai válogatott, de francia útlevéllel is rendelkező 31 éves védekező középpályás a legutóbbi 4 szezont a szófiai klub színeiben töltötte, ahol 147 meccset játszott, melyeken 6 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott.

Amos Youga legutóbb a CSZKA Szófia színeiben rúgta a bőrt

Forrás: AFP-archív

Bár a 186 cm magas, jobblábas fedezet a Szófia kapitánya is volt, már a nyári időszakban felmerült, hogy távozik a klubtól – végül maradt, de utána valószínűleg megbánta, mert az ősszel mindössze 6 meccsen lépett pályára a CSZKA második csapatában a másodosztályban. Bár a jelenlegi edző, Alexander Tomas szerette volna visszahozza a csapatba, de ez komoly ellenállásba ütközött a játékosok nagy részénél, akik ilyen-olyan okból nem fogadták be az afrikait a csapatba. November 29-én végül közös megegyezéssel végleg felbontották a labdarúgó szófiai szerződést, így tehát szabadon igazolható. A futballista értékét 500 ezer euróról már csak 400 ezer euróra taksálja a Transfermarkt.