Ezt nem érdemes kihagyni! – különleges élmények várják a DEAC szurkolóit vasárnap

Vasárnap 18.30-kor nem csak egy izgalmasnak ígérkező összecsapást láthatnak a Debreceni Jégcsarnokba kilátogató szurkolók: a DVTK elleni találkozó a Mikulás-nap jegyében zajlik, és számos program várja az érdeklődőket, ahol már az érkezésnél, a bejáratnál a drukkerek egy pénzgyűjtő dobozt láthatnak majd, amely adományozási célt szolgál. A bevétellel a DEAC jégkorongszakosztálya a 2019-ben örökbefogadott szibériai tigriscsalád takarmányozásához járul hozzá – hívta fel rá a figyelmet a deac.hu.

Különleges élmények várják a DEAC szurkolóit

Forrás: deac.hu

A csarnokban a jegyértékesítő diákok beöltözve fogadják az érkezőket, és szaloncukrokat osztogatnak. Fent a büfében a gyerekek a kézműves kuckóban élhetik ki a kreativitásukat, és erre nemcsak a meccs előtt, hanem a szünetekben is lesz lehetőségük.

Hatalmas meglepetéssel is készül a DEAC

Egy év szünet után visszatér a népszerű macidobálás is, ahol a gyakorlatnak megfelelően az első hazai találat után – amennyiben nincs, úgy a mérkőzés legvégén – a nézők macikat vagy más plüssfigurákat „repíthetnek” a pályára. Az összegyűjtött játékokat klubjuk jótékony célra fordítja, és még aznap át is adja a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének. Az első harmad szünetében kvízjáték zajlik majd értékes nyereményekért. A győztesek a második szünetben, a bejáratnál vehetik át a csomagokat. A szurkolókat pedig egy nagy meglepetés is várja a mérkőzés kezdetekor.

Forrás: deac.hu

Arra buzdítanak tehát mindenkit, hogy látogasson ki a vasárnap este fél hétkor kezdődő összecsapásra, mert felejthetetlen élménnyel gazdagodhat.

Továbbá arra is buzdítanak, ha tehetik, ne üres kézzel érkezzenek, hanem hozzanak magukkal egy kabalaállatot, és amikor eljön az ideje, dobják be a pályára, valamint a tigrisek étkeztetésére szánt dobozba is várják az adományokat.