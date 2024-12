A debreceniek első mérkőzése nem sikerült a hétvégi túrán pénteken, ugyanis az egyébként nem rosszul játszó DEAC jégkorongcsapata nem ütött gólt, ellenben a Csíkszereda csapott kettőt. Vaszjunyin Artyom gárdája már másnap javíthatott volna Brassóban, ez azonban most nem jött össze. Kirils Galoha hatalmas löketével indult a meccs, majd Szeles Martinnak kellett észnél lennie, egy közeli lövést blokkolt remek ütemben. Nem lehetett unatkozni, lüktetett a játék, minkét együttes igyekezett, sajnos, a házigazdák meg is verték egy szituációban a Debrecent, Szeles nagyon jól mozdult a lövésre, de nem láthatta, hogy egy előtte álló hazai ember beszúrja a pakkot: Valchar passzát Van Wormer püfölte be a hajdúsági kapuba. Már bő öt perc sem volt, amikor cseh légiós, Vojtech Kloz szabálytalankodott, ki is állították. Ezúttal sem lehetett Szeles agyán túljárni, kibekkelték az egyetemisták, de ezzel még nem voltak beljebb.

Nem sikerült jól a DEAC jégkorong együttesének erdélyi túrája

Forrás: DEAC

DEAC jégkorong: kevés ideig örülhettek

A második etapban felpörögtek az események, ugyan a nemrég válogatottá lett Mihalik András egyenlített, azonban sokáig nem örülhetett a DEAC jégkorong együttese, mert 24:32-nél megint gólt kapott, ugyanis Cornet közelről bevert egy korongot. Galoha is nagy helyzetbe került, ezt is blokkolták a brassóiak, de aztán már nem volt orvosság, Kreisz Brúnó ismét egalizált, szép lövés volt a cívisvárosiak hátvédjétől.

26 perc után Jevgenyij Mozer révén át is vette a vezetést a Debrecen, de mindössze bő kettő minutumig tartott ez mert – ugyancsak közelről – Zagiduljin egyenlített.

Bár Galoha beüthette volna az újab vezető gólt, közelről hibázott, David Levin viszont nem, így egy gólnyi hátránnyal várta a harmadik húsz percet Vaszjunyin Artyom alakulata.

Ha lehetett fokozni a tempót, azt a DEAC maximálisan megtette, indításként Galoha bombáját védte a barassói kapus. Mozer sem aprózta el, kijött a pakkja a hálóőrről, majd Galoha betalált, ez nagy harc volt! Ám egyetlen perc sem volt örülni, mert Kóger máris gólt lőtt. Mihalik Andrást állították ki, már majdnem kivédekezték a hajdúságiak, de néhány másodperccel a kiegészülés előtt Desruisseaux nagyobbra nyitotta az ollót. Kirils Galoha kétpercesét átvészelte a Debrecen, de jött a mindent eldöntő hetedik hazai gól, Kóger megint mattol, és ezzel kiderült, hogy Erdélyből pont nélkül távozik a DEAC jégkorongcsapata – tudósított a gárda honlapja.