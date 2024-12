A DEAC futsalcsapata az Almásfüzitő bábolnai albérletében vizitált múlt vasárnap délután. Eredetileg a két gárda pénteken is összecsapott volna egymással, ám akkor az újonc nem utazott el Debrecenbe, így az MLSZ együttesünknek adta a három pontot. A mostani találkozó előtt az újonc az utolsó, míg Quirikó Vivien alakulata az első helyen állt az NB I. tabelláján. Az aktuális pozíciókat figyelembe véve elvárható volt DEAC-tól a magabiztos siker. Elég hosszú út után érkezett meg az együttes a helyszínre, ennek ellenére Krascsenics Csilla már a második percben betalált. Nem sokkal később Gajzágó Flóra duplázta meg a fórt, aztán a tizennegyedik percben a csapatkapitány Üveges Katalin is betalált. Az első játékrész még egy gólt hozott: Krascsenics a tizenhatodik percben újra beköszönt.

A DEAC futsalcsapata

Forrás: DEAC-archív

DEAC futsal: megszerezte első élvonalbeli gólját a tehetség

A pihenőt követően még nagyobb előnyre tett szert a DEAC futsalcsapata, hiszen előbb Fülöp Dia iratkozott fel a gólszerzők listájára, majd a 0–6-os végeredményt a fiatal tehetség, Rácz Alíz állította be. – Már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, ám hátul több hiba is becsúszott, így az ellenfelünk is eljutott a kapunkig. A szünetben agresszívabb letámadást és jobb helyzetkihasználást kértem a lányoktól. Összességében magabiztos győzelmet arattunk, de ezúttal nem lehetek teljesen elégedett. Annak örülök, hogy Rácz Alíz megszerezte pályafutása első NB I.-es gólját – összegzett Quirikó Vivien vezetőedző a gárda honlapján.

A DEAC tíz kör után is veretlen a bajnokságban, így nem meglepetés, hogy az élen áll. Pénteken az NB II.-es Tehetség SE csarnokában vívnak kupameccset Üvegesék. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályban érdekelt egyesület kerül a negyeddöntőbe.