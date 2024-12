Újabb nehéz feladat vár a DEAC kosarasaira, hiszen a szolnoki vendégjátékot követően a bajnoki tabellát veretlenül vezető Falco látja őket vendégül. A sárga-feketék abszolút egyeduralkodói a hazai pontvadászatnak, hiszen a legutóbbi öt kiírás végén aranyérmet akasztottak a nyakukba, ráadásul a nemzetközi porondon is letették már a névjegyüket, hiszen a Bajnokok Ligájában is szép sikereket értek el a mögöttünk álló időszakban. A 2024-25-ös szezonnak is egyértelműen esélyesként vághattak neki, hiszen a nyári holtszezonban az eddig is kiemelkedő minőségű keretüket tovább sikerült erősíteni. Nem kevesebb, mint öt magyar válogatott játékosuk van, de a Perl, Váradi, Keller, Pongó, Bognár ötös mellett a négy külföldijük is komoly minőséget képvisel – olvasható a DEAC honlapján.

Forrás: deac.hu

Veretlen csapattal néz szembe a DEAC

A keretükből kis túlzással szinte bárki képes lehet mérkőzéseket eldönteni, de a vezérük egyértelműen az előző három szezon MVP-je, Perl Zoltán, aki idén egészen elképesztő számokat hoz. A több, mint 21 pontos átlaga már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény, ám az hogy a ketteseket 73, a triplákat 43, a büntetőket pedig 91 százalékkal értékesíti, szinte felfoghatatlan teljesítmény.

Az eddigi kilenc bajnokijukon mindezidáig nem találtak legyőzőre, ráadásul a szegedi vendégjátékukat leszámítva az összes találkozójukon kétszámjegyű különbséggel fektették két vállra aktuális ellenfelüket.

A sérültek hiányában már-már lehetetlen küldetésnek tűnik Garamvölgyi Ákosék számára a szerdai összecsapás, ám egy teher nélküli felszabadult játékkal akár meg is nehezíthetik riválisuk dolgát, ám ahhoz, hogy meg tudják ismételni a 2022-23-as szezonban aratott -mindezidáig egyetlen – szombathelyi sikerüket, szinte tökéletes játékra lesz szükségük.