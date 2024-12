Portálunkon elsőként olvashattak róla, hogy Amos Youga, a bolgár első osztályú CSZKA Szófia korábbi középpályása a Debreceni VSC együtteséhez tart. Az átigazolási hírt nem csak a magyar, hanem a bolgár sajtó is átvette, mivel nem csak Amos Youga volt korábban a CSZKA alkalmazottja, hanem a Loki jelenlegi edzője, Nestor El Maestro is, aki két periódusban szűk két évet ült a fővárosiak kispadján. A bolgár ”Tema Sport” oldal most arról ír, saját információi szerint a középpályás nem csak, hogy járt már Debrecenben, hanem az anyagiakról is megegyezett a DVSC vezetőivel, a fizetése hasonló lesz, mint amit a szófiai klubnál keresett.

Amos Youga és Nestor El Maestro

Forrás: teamsport.com

Amos Youga: nem örültek a játékosok

Bár a 186 cm magas, jobblábas fedezet a Szófia kapitánya is volt, már a nyári időszakban felmerült, hogy távozik a klubtól – végül maradt, de valószínűleg azóta megbánta, mert az ősszel mindössze 6 meccsen lépett pályára a CSZKA második csapatában a másodosztályban. Bár a jelenlegi edző, Alexander Tomas szerette volna visszahozza a csapatba, de ez komoly ellenállásba ütközött a játékosok nagy részénél, akik ilyen-olyan okból nem fogadták be az afrikait a csapatba. November 29-én végül közös megegyezéssel végleg felbontották a labdarúgó szófiai szerződést.

A 26-szoros közép-afrikai válogatott, de francia útlevéllel is rendelkező 31 éves védekező középpályás a legutóbbi 4 szezont a szófiai klub színeiben töltötte, ahol 147 meccset játszott, melyeken 6 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott.

A játékos Nestor El Maestro második szófiai edzősködése alatt alapember és csapatkapitány volt a CSZKA-ban, így a szakember valószínűleg jó véleménnyel van róla, emiatt érthető a DVSC érdeklődése.

Amos Youga eddigi klubjai: CSZKA Szófia: 147 mérkőzés, 6 gól, 18 gólpassz

G. Ajaccio: 81 mérkőzés, 4 gól, 4 gólpassz

Le Havre: 72 mérkőzés, 3 gól

Vannes: 31 mérkőzés, 1 gól

CSZKA Szófia II.: 6 mérkőzés

Le Havre B: 3 mérkőzés, 1 gól