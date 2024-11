A 62 esztendős edző – aki többek között Kalucza Norbert olimpiai részvételében is aktív szerepet vállalt –, augusztus végén lett beteg, s azóta óriási harcot vív a gyilkos kórral. Ahogy azt Pista bácsi elvárta a tanítványaitól, ő is igazi harcos, felvette a kesztyűt a betegséggel szemben, de most segítségre van szüksége: a családja irányított véradásra kéri azokat, akik tudnak segíteni a nagyszerű sportemberen.

A kemoterápiás kezelések miatt vérre van szüksége Deél Istvánnak

Forrás: Boros Norbert-archív

A véradáshoz szükséges adatok:

Név: Deél István,

TAJ-száma: 024329154,

kezelési helye: Debreceni Onkológia Klinika.