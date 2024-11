Polgár: Csomós D. – Mészáros T., Puzsár A., Bolgár D., Váradi Gy. (Farkas S.), Száraz Á. (Reszegi L.), Rontó R., Cserés L., Erős K., Kádas K., Harsányi M. Vezetőedző: Antal József

Gól: Antal J. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 7-0

Küzmös György: Sajnos sok hiányzónk volt a mai mérkőzésen, de így is sikerült helyt állnunk. Az első játékrészben voltak helyzetek itt is, ott is, abban a periódusban a Polgárnak több ziccere volt, amiből a 40. perc körül egyet nagy sajnálatomra ki is használtak. A második félidőre jól jöttünk ki, úgy érzem, föléjük nőttünk, de a helyzeteket be kell rúgnunk és akkor nem kell búslakodnunk a mérkőzés után. Javulunk, javulunk, csak jó lenne gyorsabban! Gratulálok a Polgárnak, Kiss Roland játékosomat pedig isten éltesse!

Antal József: Sajnos egy nagyon rossz talajú pályán kellet játszani, de megfelelő hozzáállással kompenzáltuk. Csak a hatékonyságunkon múlott, hogy nem lett nagyobb arányú a győzelmünk. Minden sportbarátnak jó pihenést kívánunk!

Görbeháza KSE – Nyírmártonfalva SE 2-0 (1-0)

75 néző. Vezette: Vasziliu T. (Kovács R., Árva A.)

Görbeháza: Agócs R. – Siket R. (Szilágyi Sz.), Kiss K., Toronyai L., Tóth A., Hajdú R. (Szilágyi K.), Szabó I., Fábián Sz., Ilyés Z., Pók D., Sebők A. (Siket Gy.). Vezetőedző: Szolnoki Attila

Nyírmártonfalva: Fekete S. – Szemán B., Havrilla I., Terdik K. (Kövér M.), Fekete K., Vértesi P. (Terdik Cs.), Terdik R., Szemán T., Szemán Be., Kiss I., Mandics I. Játékosedző: Havrilla István

Gól: Hajdú R., Siket R. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 6-2

Szolnoki Attila: Először is szeretném megköszönni kollégáimnak a távollétemben a segítséget, valamint az ifjúsági és a felnőtt csapatomnak gratulálok a hatpontos meccshez! Úgy gondolom, rászolgáltunk megérdemeltük. Szép nap volt a mai.

Havrilla István: Kezdeném a csapatunkkal. Sajnos most ez van, majd lesz jobb is. Köszönöm az ifistáknak, hogy kisegítettek mindenkit. A Görbeházának gratulálok, megérdemelték a győzelmet! A játékvezetőnek boldog Karácsonyt, vagy legyen Karácsonya. Ilyet, hogy kimegy a szurkolók közé a mérkőzés közben és utána provokálja őket a saját tévedése után, hát, hihetetlen.