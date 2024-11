Sárrétudvari: Kiss B. – Szabó T., Kiss Cs., Balás V. (Fodor N.), Kántor T., Vass Á. (Hári B.), Balás G. (Jenei B.), Nagy L., Kiss D., Nagy M., Szőke M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Hajdúsámson: Nagy P. – Tóth B. (Preg I.), Győri R. (Bartha Z.), Nagy I. (Gáll F.), Mertin L., Nagy J., Szabó I., Sólyom M. (Szabó P.), Komjáti D., Bordás Á. (Virág T.), Kónya M. (Kiss L.). Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Kántor T.(2), ill. Nagy I. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 0-3

Szabó Lajos: A mai napon egy olyan csapat látogatott hozzánk, akik példaértékű, nem mindennapi sorozattal büszkélkedhet, amihez tiszta szívből gratulálunk. A mai győzelmünk, úgy gondolom, teljesen megérdemelt volt a mérkőzés minden tekintetében. Én ebben biztos voltam, hogy a mi csapatunk többre érdemes, mint a tabellán elfoglalt helyünk, és ezt ma be is bizonyítottuk. Nagyon-nagyon működött az egy szív, egy dobbanás elmélete, és jogosan tartottuk itthon a három pontot. Voltak a mérkőzésen fordulópontok, amik az ellenfélre nézve volt hízelgő. Szeretnék gratulálni minden egyes játékosnak az egész éves munkájához, és szeretném megköszönni a csapatot körülvevő támogatóknak a bizalmát és ígérem azt, hogy tavasszal ott folytatjuk, ahol abbahagytuk az őszt. Sokan azt hitték, hogy a Sámson olyan, mint Chuck Norris, de a mi csapatunk sokkal előrébb jár és bizonyítva azt, hogy sokkal jobbak vagyunk, magabiztosan tartottuk itthon a három pontot. Ha most boxmérkőzést láttak volna a nézők, mi lennénk a bajnokok! Gratulálok az ifi csapatunknak, ahol lesz tavasszal munka! Sok sikert kívánunk Sámson csapatának! Hajrá, Udvari!

Tamás Márk: Sajnos véget ért a győzelmi sorozatunk. Nem lenne, miért szomorkodni, hiszen őszi bajnok mindkét csapatunk. Ma a hazai csapat jobban akart teljesíteni, talán mi kissé elfáradtunk. A hazai „szurkolók’’ lehetnének szerényebbek is… Ennek ellenére gratulálok a hazai csapatnak. Jövőre ígérjük, folytatjuk ezt a sorozatot! Jó pihenést mindenkinek! Hajrá Sámson!