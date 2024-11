Gőzerővel készülhettek a Vármegye II.-ben szereplő együttesek a soron következő fordulóra, de az időjárás közbeszólt: ahogyan portálunk is beszámolt róla, vármegyénket is elérte a hatalmas havazás, amely nem csupán a hétköznapokat, de a sportot is nehezíti. A két pontvadászatban (észak, dél) egy kivétellel, az összes rangadó időpontját márciusra halasztották.

Vármegye II.: Elmaradnak a hétvégi mérkőzések

Portálunk érdeklődött több vezetőedzőnél is, akik egyöntetűen fogalmaztak: a hó lepte pályák alkalmatlanok a játékra.

A dolgok jelen állása szerint az északi pontvadászatban a Józsa telel az élen, míg a déliben a Püspökladány várhatja az első helyről a folytatást.