A fiatal debreceni lány, Varga Laura neve tavaly májusban robbant be a köztudatba, amikor mindössze 18 évesen, élete első versenyén, a 12. World Bodybuilding and Physique Sports Federation Európa-bajnokságon összetett győztes lett. A 2004. szeptember 19-én született lány akkor még a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója volt, azóta leérettségizett, felvették a Debreceni Egyetem germanisztika szakára, mellette folytatta fitneszkarrierjét, és újabb szép eredményeket ért el. Idén októberben a Hungarian Bodybuilding and Physique Sports Federation versenyen is mindenkit maga mögé utasított, majd októberben a WABBA Hercules Olympián több kategóriában lett érmes, a Superbody felnőttmezőnyében pedig a dobogó második fokára állhatott fel, amivel jelezte, hogy kirobbanó formában van – derült ki az erről szóló közleményből.

Varga Laura idén a világ legjobbjai között is diadalmaskodott

Forrás: Nyitrai Daniella

Bizakodva várta tehát pályafutása eddigi legnagyobb versenyét, a World Amateur Body Building Association (WABBA) világbajnokságot, amit vasárnap Olaszországban, Velencében rendeztek.

Varga Laura ismét bizonyított

Két kategóriában lépett színpadra, és a legnagyobb létszámmal rendelkező juniorokot között aranyérmes lett, míg a világ legjobbjait felvonultató felnőttmezőnyben a második helyen végzett.

A szezonomat idén egy világbajnoksággal szerettem volna megkoronázni, melyre az október elején megrendezett Wabba Hercules Olympia győzelmemmel sikerült kvalifikálnom

– kezdte Varga Laura.

Laura két kategóriában lépett színpadra és mindkettőből érmet szerzett

Forrás: Nyitrai Daniella

– Nagyon hosszú felkészülés állt már mögöttem, de vettem a bátorságot, hogy megmérettessem magam. A világ minden tájáról érkeztek hihetetlen erős, kidolgozott versenyzők. Azt hiszem, ez volt életem legkeményebb megmérettetése, s pont ezért a legcsodásabb győzelme is. Amikor a juniorok között megszereztem az aranyérmet, fel sem tudtam még dolgozni, mert egyből fordultam a felnőttkategóriába, ahol 17 versenyző közül a második helyen végeztem. Ez a győzelmem után csak hab volt a tortán. A szállásra menet, az autóban tudatosult bennem, mi is történt. Zokogtam hosszú percekig, lekerült rólam minden teher. Köszönöm a családomnak, a barátaimnak, különösen a felkészítőmnek, Mezei Pálnak, akinek most már nemcsak egy Európa-bajnoki címet, de világbajnokit is köszönhetek! Elértem az álmaim, véghezvittem a célom, és ez az érzés mindennél csodálatosabb volt: világbajnok lettem húszévesen. Kicsit még lubickolok a boldogságban, de már tervezem a következő lépést, mert az igazán kemény munka csak most kezdődik – tette hozzá Varga Laura.