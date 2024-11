Varga Kevin az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába került. A Debreceni VSC korábbi fiatal tehetségéről a Sepsiszentgyörgytől való távozása után is szóltak még a híradások, nemrégiben pedig az M1 aktuális is interjút készített vele – hívta fel rá a figyelmet az m4sport.hu. Mint írják, a magyar támadó a török másodosztályú Ankaragücü labdarúgója, de tudja, a válogatott meghívóhoz az élvonalban kellene minél többet szerepelnie. A 13-szoros válogatott támadó az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta, a csapattal a legfőbb céljuk, hogy visszajussanak a török első osztályba, és ha a következő idényben ott is rendszeresen futballozik majd, akkor lehet esélye arra, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány újra behívja a keretbe.

Az M1 aktuális műsorának adott interjút Varga Kevin

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Törökországban az Ankaragücü egy nagy múltú klub, amelynek nem is lehet más a célja, mint hogy azonnal visszajusson az élvonalba. A szakmai stáb kiváló és a körülmények is olyanok, mint bármelyik első osztályú egyesületnél

– mondta Varga, aki nem árult el részleteket a Sepsiszentgyörgytől történt „viharos” távozásáról, azt ugyanis lezártnak tekinti.

„Az már a múlt, levontam a következtetéseket és tiszta lappal, újult erővel koncentrálok az új csapatomra” – jelentette ki.

A futballista elmondta, az Ankaragücünél eredeti posztján, balszélsőként játszhat 4-2-3-1-es felállásban, s bár már volt gólja és gólpassza is, tudja, hogy mindkettőből többet várnak tőle. Hozzátette, ha ezt sikerül teljesítenie, akkor jó szezonja lehet.

Varga együttese 12 fordulót követően a húszcsapatos török másodosztály hatodik helyén áll, hátránya hat pont a listavezető Kocaelisporral szemben.