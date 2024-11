Immáron harmadik alkalommal rendezik meg a "Sport Forum Hungary"-t, amely a sport világában dolgozók legnagyobb hazai szakmai konferenciája, a két napig tartó esemény helyszíne a budapesti Puskás Aréna lesz. A szerdai és a csütörtöki program rendkívül izgalmasnak ígérkezik, nagyobbnál nagyobb magyar sportolók és szakemberek tartanak előadást, természetesen Hajdú-Bihar vármegyéből is többen képviseltetik magukat a rangos rendezvényen.

A Sport Forum Hungary 2023-as egyik legnépszerűbb beszélgetése volt, mikor a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György az egykori válogatott játékosokat, Hajnal Tamást, Király Gábort és Dzsudzsák Balázst kérdezte

Sport Forum Hungary 2024: Topligás magyar edzők beszélgetése és díjátadó is lesz szerdán

Szerdán déltől a "Multidiszciplináris sporttudomány az amatőr és a master sport szolgálatában" című kerekasztal beszélgetés keretein belül a Semmelweis Egyetem, a Testnevelési Egyetem és a Milton Friedman Egyetem képviselőjén kívül hallhatjuk még a Debreceni Egyetem kancellárjának, Bács Zoltánnak a gondolatait is.

Az eseményen közös asztalhoz ül három tréner, aki az elmúlt években a legtöbbet tette a magyar edzők nemzetközi jó híréért. Szerdán 17.40-től Bölöni Lászlóval, Dárdai Pállal és Lőw Zsolttal beszélget Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője.

18.30-tól pedig jön a "Sport Forum Awards" díjátadó. Mint emlékezhetünk, a debreceniek közül tavaly a "Jövő legértékesebb sportolójának" Battai Sugárt választották meg, minden bizonnyal ezúttal is lesznek olyan hajdú-bihari versenyzők, akik az objektív versenyben érdekeltek.

A szervezők elindították a "Sport Forum Awards mez szépségverseny"-t is, melynek célja, hogy a csapatok bemutassák egyedi és kreatív mezeiket, a jelöltek között van a DVSC Schaeffler hazai és idegenbeli dressze is. Az első forduló egy online közönségszavazás, ahol a szurkolók és a sportrajongók választják ki kedvenceiket. Ezt követően modelleken bemutatva egy szakmai zsűri a helyszínen is dönt majd, ahol szakmai győztest fognak hirdetni. Fontos, hogy nem csak optikai szempontok alapján fog dönteni a zsűri, hanem minőség és kreatív megoldások is szempontok lesznek.

Csütörtökön az EUG 2024-et is kiértékelik; Kozák Luca és Kerekes Gréta is jelen lesz

A Sport Forum Hungary 2. napján is hallhatjuk a Debreceni Egyetem vezetőit. Bács Zoltán és a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, Balogh László "Egyetem, mint high performance center" címmel délelőtt az egyetemi klubok hazai és nemzetközi élsportban elfoglalt helyéről és szerepéről ejt szót, délután pedig az EUG 2024-ről szerzett tapasztalataikat osztják meg. A DE-GTK dékánhelyettese, intézetigazgató, egyetemi tanár, Bácsné Bába Éva a futball szektor globális és európai gazdaági jelentőségéről beszél majd.