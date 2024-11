A négynapos viadalon a DSI Debrecen kiválóságai is medencébe ugranak, akik közül többen már szerdán felálltak a rajtkőre. Az első debreceni érdekeltségű számban, 100 női gyorson négyen is megmérettették magukat. Varga Dominika 57.72-öt úszva a 17., míg Pernyész Dorottya 59:91-nél megállítva az órát 34. helyen zárt. Klasszisuk, Senánszky Petra a negyedik legjobb idővel (55.04) kvalifikálta magát a délutáni döntőbe, Molnár Flóra pedig nyolcadikként (55.44) – olvasható a dsidebrecen.hu-n.

Pádár Nikolett és Senánszky Petra a Rövidpályás Országos bajnokság on

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Női 100 mellen Halmai Petra teljesítette leggyorsabban a távot (0:08.28) és lehetett tagja a nyolc fős finálénak, mint ahogy 50 háton is ott lehetett a legjobbak között (29.03). 1500 gyorson Kreisz Bálint 15:24.89-as idővel a 8. helyen végzett, 100 gyorson pedig huszonnyolcadikként csapott célba (52.17). A Lipők Larion, Kreisz Bálint, Pernyész Dorottya, Senánszky Petra összetételű 4×100-as mix gyorsváltó 03:40.35-ös idővel hatodik lett.

Két dobogós helyezést is elértek a DSI kiválóságai

Délután a női 100 gyors döntőjében két debreceni lányért szoríthattunk. Petra négy századdal elmaradt ugyan délelőtti idejétől, de az 54.08 is elég volt a bronzéremhez. Molnár Flóra is valamivel lassabban teljesítette a távot (55.72), így is az előkelő 5. helyen végzett. A női 100 mell fináléjában Halmai Petra 1:08.34-es időt úszott és állhatott fel a bajnoki dobogó 3. fokára. Az 50 hát döntőjében 29.07 alatt teljesítette a távot, amely a 8. helyhez volt elég.

Csütörtök délelőtt ismét debreceni úszókért szoríthattunk, elsőként Lipők Larionért 50 gyorson. Kiválóságuk 24.69-nél állította meg futamában az órát, összesítésben így a 45. helyen végzett.

A nők ugyan ezen számában Senánszky Petra címvédőként és csúcstartóként ugrott medencébe az előfutamban és esélyeshez méltóan, a legjobb idővel (24.82) került a döntőbe. Klubtársa, Molnár Flóra is készülhetett a fináléra, 25.10-et úszva másodikként biztosította helyét a legjobb nyolcban.

Varga Dominika 26.37-et teljesített, ezzel a 10. lett, amellyel a B-döntőben állhatott délután rajtkőre. Pernyész Dorottya 27.11-es ideje a 25. helyhez volt elég.