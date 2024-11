Lovas Zoltán idén már részt vett a krosnóiak tréningjein

Forrás: Lovas Zoltán-archív

– Tavasszal több alkalommal is lehetőségünk nyílt arra, hogy részt vegyünk a Wilki edzésén. Először Debrecenben motorozott Zolika Ireneusz Kwieciński irányításával, s az a tavaszi gyakorlás nagyon jó benyomást keltett bennünk. Ezt követően sikerült elérnünk, hogy Krosnóban is részt vehettünk tréningeken. Bevallom, teljesen meglepett, ami ott fogadott bennünket, egy egészen más világba csöppentünk, mint amit itthon megszoktunk. Több évtizede benne vagyok a salakmotorsportban, de ennyire professzionális edzéseken még nem vettem részt, pedig csak az utánpótlás gyakorlásáról volt szó. A tréning lebonyolítását szinte annyira komolyan veszik, mint egy versenyét, nagyon tudatosan van felépítve az egész. Talán már nem lep meg senkit, hogy a fiatal motorosokkal külön edző és szerelő foglalkozik, a startgépes edzések alkalmával szinte versenykörülményeket teremtenek a pályán. Szerencsére Zolika teljesen beilleszkedett ebbe a közegbe, felvette a ritmust a vele egykorú srácokkal, egyáltalán nem lógott ki a sorból, s ami még nagyon fontos, hogy Kwieciński edzőtől sok instrukciót kapott. A tréner meglátásait, javaslatait elfogadtuk, a beállításoknál is sok újdonságot kipróbáltunk, amik működtek. A meglátásom szerint a krosnói gyakorlások után Zolika sokkal magabiztosabb lett, sok mindenben előrébb lépett, s ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eredményes szezont zárt – fogalmazott az édesapa, aki a rövid távú célokat is vázolta.

– Az 500-as kategória egy újabb lépcsőfok lesz a karrierjében, most sokkal precízebben kell megtanulnia mindent, mivel ez egy nagyobb motor, mint amit eddig megszokott, s ezt a gépet nem elég megülni, tisztelni is kell! Azt várom a krosnói edzésektől, hogy Zolika egyre magabiztosabb, stabilabb és gyorsabb legyen a pályán. Az elképzeléseim szerint a szezon első felében főként az edzésekre, a tanulásra koncentrálunk, s ha már elég magabiztos, akkor minél több olyan versenyre szeretnénk elmenni, ahol a saját korosztályával, vele közel azonos képességű motorosokkal versenyezhet – fogalmazott idősebb Lovas Zoltán.