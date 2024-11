„...és lőn világosság!” – áll a Püspökladány futballcsapatának Facebook-oldalán található bejegyzésben, nem véletlenül. Ugyanis több évnyi várakozás után megvalósult a püspökladányiak régóta dédelgetett álma: megújult az edzőpályájuk világítási rendszere.

Nagy Bencéék (Püspökladány) bizonyára szeretnék, hogy veretlenül zárják az őszi szezont

Forrás: Napló-archív

Nagyon kellett már a változás, immáron a sötét sem jelent akadályt a Püspökladány focistái számára

A projekt felelőse, Máté József – aki egyben a klubnál vezetőségi tag is – osztotta meg gondolatait a változással kapcsolatban: – A centenáriumi évben labdarúgó bált rendeztünk, a bevételt pedig a klub utánpótlás nevelésének infrastrukturális fejlesztésére fordítottuk. Ebben prioritást élvezett az edzőpálya igencsak elavult világításának felújítása. Az elképzeléseket tehát tettek követték. Köszönjük Szűcs Péter önzetlen felajánlását, illetve Mile Péternek és kollégáinak munkáját. A megújult világítási rendszernek köszönhetően hál’istennek az utánpótlás csapataink és persze a felnőtt gárdánk is tud az őszi időszakban – a korai sötétedések ellenére is – a pályán edzeni. Nagyon örülünk, hogy a projekt megvalósult – fejtette ki gondolatait Máté József.

A várva várt világítás Püspökladányban

Forrás: Facebook/Püspökladány

A Püspökladány jelenleg veretlenül, 11 győzelemmel és 1 döntetlennel vezeti a vármegyei II. osztály déli csoportjának küzdelmeit. A csapat eddig 40 gólt lőtt és mindössze 7-et kapott. A futballisták bizonyára nagyon motiváltak, és szeretnék, hogy jó sorozatuk minél tovább tartson.

A ladányiak az őszi szezonban még kétszer lépnek pályára: szombaton 14 órától a Bestrong II. együtteséhez látogatnak, majd november 30-án 13 órától a Bárándot látják vendégül.