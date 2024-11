Ahogyan a DVSC kézilabdacsapata, úgy az Lublin célja is az volt, hogy jusson az Európa-liga csoportkörébe – a Lokitól idén nyáron távozó Planéta Szimonetta a Haonnak legutóbb többek között erről is beszélt. A lengyelek számára jól is sikerült az első, hazai pályán vívott meccs, hiszen 23–19-re nyertek a spanyol Super Amara Bera Bera ellen, ám a múlt vasárnapi visszavágón 26–20-ra kikaptak, így a párharcban összesítésben alul maradtak. Planéta elsősorban a védekezésért felelt, de az első meccsen kétszer, a második találkozón pedig egyszer eredményes tudott lenni. A spanyolokat erősítette egyébként a Győrben nevelkedett Ogononovszky Eszter is, aki ugyan nem szerzett gólt, a végén mégis ő volt a boldogabb.

Planéta Szimonetta sem játszhat az Európa-ligában

Forrás: Facebook/MKS Lublin-archív