Ahogy arról portálunkon is hírt adtunk, hétfőtől Nestor El Maestro a Debreceni VSC új vezetőedzője. A angol-szerb kettős állampolgárságú szakembertől azt várják a Loki vezetői, hogy rendet tesz a pályán, és az öltözőben is. A jelenlegi helyzetben talán az előbbi tűnik egyszerűbb feladatnak, mert nyilvánvaló, a DVSC kerete többre hivatott annál, mint ahogy most áll a bajnokságban. A 41 éves szakembernek érzésünk szerint sokkal nagyobb harcot kell majd megvívnia az öltözőben azért, hogy elfogadtassa magát és az elgondolásait. Ne kerülgessük a forró kását, elsősorban a rutinos játékosok egójával kell majd elbírnia a trénernek. Amennyiben így lesz, és újra egységes csapatot farag a Lokiból, valóban rászolgál az El Maestro névre a mester.

Nestor El Maestro a kispad tetején ünnepel

Forrás: Youtube-archív