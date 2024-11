Két magyar bajnoki címet már begyűjtöttek a DSI Debrecen úszói a rövidpályás úszó ob-n, mint arról beszámoltunk, Senánszky Petra 50 gyorson, illetve a 4×100-as női gyorsváltó nem talált legyőzőre az elmúlt napokban. A legfényesebb érem mellett ezüst- és bronzérmeket is szereztek a debreceni úszók. Molnár Flóra szombaton 100 pillangón csapott célba érmes helyen a klub közleménye szerint.

A DSI Debrecen sportolója, Molnár Flóra 3. lett az úszó ob zárónapján

Forrás: dsidebrecen.hu

Mint írták, a délelőtti selejtezőkben először Halmai Petra ugrott medencébe, és 100 vegyesben a negyedik legjobb idővel (01:03.53) kvalifikálta magát a döntőbe. Petra kis idő elteltével 50 mellen is jól teljesített, 32.23 alatt teljesítette a távot, ennél pedig csak öten úsztak jobbat a 44 fős mezőnyben, így ebben a számban is ott lehetett a fináléban. 100 női pillangón Molnár Flóránál senki nem úszott gyorsabban (59.67), így ő is készülhetett a délutáni döntőre. Varga Dominika ebben a számban összesítésben a 33. helyen végzett (01:06.29).

58.80-at úszott Molnár Flóra, a DSI Debrecen büszkesége

A délutáni döntőben jobbat úszott 100 vegyesen Halmai Petra, mint délelőtt, ám a 01:02.43 ezúttal a 4. helyhez volt elég. Petra 50 mellen is rajtkőre állt, 31.95-nél megállítva az órát, hetedikként csapott célba. 100 pillangón számítani lehetett az éremre, és Molnár Flóra nem is okozott csalódást, aki 58.80 alatt, a harmadik legjobb idővel teljesítette a távot és állhatott fel a bajnoki dobogó 3. fokára. 800 gyorson Kreisz Bálint előkelő helyen végzett, 08:06.72-es idővel a 8. helyet szerezte meg.