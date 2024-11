Több Loki-drukker nemcsak a csapat gyenge eredménye miatt szomorkodott Szrdjan Blagojevics távozásakor, hanem amiatt is, mert Máté Csaba kinevezésével párhuzamosan eltűnt a televízió képernyőiről az addig a tolmácsolásban segédkező Mitró Gabriella. A Debreceni Egyetemen végzett Gabriella üde színfoltja volt a közvetítéseknek, precíz és szakértő fordításával, szépségével, vidámságával, kedves mosolyával nemcsak a DVSC szurkolói között lett gyorsan népszerű, hanem országszerte komoly rajongótáborra tett szert. Közvélekedés volt ugyanis a magyar labdarúgásban, ha másban nem is, a legszebb tolmács versenyében toronymagasan első volt a Loki. Aggódtak is a szurkolók, mi lett Gabriellával, de egy korábban vele készített interjúnkból már kiderült, ő elsősorban elnöki és cégvezetői asszisztens a Debreceni VSC-nél, így a Máté Csaba-érában csak erre kellett összpontosítania.

Mitró Gabriella ismét tolmácsolhat majd a Loki mérkőzésein?

Forrás: Napló-archív

Mitró Gabriella tolmácsolt a sajtótájékoztatón

Nestor El Maestro kinevezésével azonban nem csak futballszakmai vonalon fújnak más szelek a klubnál.

Az éles szeműek kiszúrhatták, a szakvezető bemutatkozó sajtótájékoztatóján Gabriella fordította Makray Balázs cégvezető és a tréner szavait.

Ezek után joggal fordulhatott meg egyesek fejében, vajon a rendkívül csinos asszisztens visszatér? Nos a válasz erre az, nagy valószínűséggel így fog történni, ugyanis nem hivatalosan úgy értesültünk, Gabriella lesz ismét a DVSC tolmácsa, ő fogja majd továbbadni Nestor El Maestro szavait, gondolatait a mérkőzések előtt és után is a tévénézőknek.