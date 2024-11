Döcögős kezdés után 30–24-es sikerrel vette a Törökország elleni nyitómérkőzését a magyar válogatott a női kézilabda Európa-bajnokságon a Főnix Aréna borításán csütörtök este. A lefújás után a válogatottban tétmeccsen ezúttal debütáló Tóth Nikolett a Haon-nak elmondta, minden percét élvezte a mérkőzésnek. – Próbáltam nagyon koncentrálni, hogy védekezésben, támadásban is minél jobban segítsem a csapatot, épp ezért van bennem bosszúság is, mert sajnos két helyzetet is kihagytam – elevenítette fel a DVSC Schaeffler 23 éves irányítója. – Kicsit beragadtunk a mérkőzés elején, idegesek voltunk, de nem hiszem, hogy a tét vagy a hazai pálya miatt, csak nem könnyű elkezdeni egy világversenyt. Ám aztán túllendültünk a nehézségeken, és remélem innentől már csak felfelé vezet az út. Felemelő a nemzeti csapatban játszani, azt meg igazán nem is tudom szavakkal leírni, amikor nekünk szól a Himnusz, az tényleg hidegrázós. Ugyan a Lokival nem a Főnixben szoktunk játszani, de nekem Debrecen miatt ez duplán hazai pálya. Remek volt a hangulat a törökök elleni meccsen, szombaton is nagy szükségünk lesz a drukkereink biztatására, hiszen úgy néz ki csoportdöntőt játszunk a svédekkel majd. Jó esetben négy Loki-játékos is a pályán lehet majd, hiszen a skandinávoknál játszik Kristin Thorleifsdóttir és Jessica Ryde, de arra a 60 percre félretesszük a barátságot – mondta mosolyogva.

Tóth Nikolett, a magyar válogatott irányítója

Forrás: Molnár Péter