Döcögős kezdés után sikerrel vette az első mérkőzését a magyar válogatott a női kézilabda Európa-bajnokságon csütörtök este. A december 15-ig tartó kontinensviadalon 24 válogatott küzd a trófeáért, Magyarországról egyedül Debrecen ad otthont a küzdelmeknek. A magyar válogatott az A csoportban szerepel Törökország, Svédország és Észak-Macedónia társaságában. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a hazai pálya nagy lendületet adhat a csapatnak, ugyanakkor extra nyomást is jelenthet. A nemzeti csapatban két debreceni játékos, Tóth Nikolett és Füzi-Tóvizi Petra is helyet kapott, utóbbi portálunknak adott szerdai nyilatkozatában külön kiemelte, mennyire örül, hogy a debreceni közönség előtt léphet pályára piros-fehér-zöldben. A törökök elleni meccset és az Európa-bajnokságot felvezető nyitóeseményen egy különleges dob showt élvezhettek végig a lelátókon helyet foglalók. A látványos produkciót a dobos blokkok mellett a Nagy Kristóf vezette 2024-es világbajnok 2. helyezett magyar beatbox csapat betétei, Lengyel Johanna énekesnő, drum and bass elemek, valamint vizuális effektek színesítették.

Füzi-Tóvizi Petra, a magyar válogatott beállósa

Forrás: Molnár Péter

Magyar válogatott: döcögős kezdés

A kezdésre szépen megtelt a Főnix Aréna, a himnuszokat majdnem 3000-en hallgatták felállva. A magyar csapat a Szemerey Zsófi - Faluvégi Dorottya, Klujber Katrin, Füzi-Tóvizi Petra, Vámos Petra, Kuczora Csenge, Szöllősi-Schatzl Nadine összeállításban nyitotta a meccset.

Kuczora lőtte az Eb első gólját, ettől függetlenül idegesen kezdtek a mieink, a törökök 4–1-re is vezettek, mivel Klujberék öt támadást is elhibáztak sorozatban.

Aztán az FTC jobbátlövője megtörte a gólcsendet, de továbbra is a vendégek voltak előnyben. Szólt a lelátóról a Hajrá, Magyarok!, el is kélt a lányoknak segítség, mert nehezen tudták levetkőzni magukról az idegességet. A 13. perc aztán végre elhozta a mieink szerencséjét, Győri-Lukács góljával egyenlítettünk. Idővel aztán kezdett helyreállni a világ rendje, Szemerey belelendült a védésbe, ami lökést adott Golovin Vlagyimir csapatának. A 20. perctől érkeztek a friss erők, majd nem sokkal később az első hazai időkérés is. Tóth Nikolett a DVSC Schaeffler irányítója tétmeccsen is debütált a magyar válogatottban, rá két percre pedig az első gólját is megszerezte. A játékrész derekától szép lassan ellépett ellenfelétől a nemzeti csapat, így 13–8-as magyar vezetésnél mentek szünetre a felek.