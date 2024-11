Izgalommal vegyes bizakodással várják a magyar-válogatott tagjai a kézilabda Európa-bajnokságot. Véget ért a várakozás, végre elrajtol a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű 16. női kézilabda Eb. A november 28. és december 15. között lezajló tornán 24 csapat vett részt. Hazánkból csak a debreceni Főnix Aréna a helyszín, Svájcban Bázelben, míg Ausztriában két városban, Innsbruckban és Bécsben tartanak majd mérkőzéseket. A résztvevőket előzetesen 6 darab 4 fős csoportba sorsolták, a mieink Törökország, Svédország, és Észak-Macedónia társaságában az A csoportba kaptak besorolást. Minden négyesből az első 2 jut tovább a középdöntőbe, a csoportkörből továbblépő együttesek viszik magukkal az egymás elleni eredményeket a középdöntőbe. Az egyik középdöntő csoport csatáit Debrecenben, a másik csoportét Bécsben rendezik. Az osztrák fővárosban lesznek a helyosztók is: a középdöntős csoportok első két helyezettjei az elődöntőbe jutnak, míg a harmadikok az ötödik helyért lépnek pályára. A magyar válogatott célja a legjobb hatba kerülés. A csapat esélyeiről és a kontinenstornáról Köstner Vilmos is beszélt a H szektor legújabb részében.

Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott kapitánya

Forrás: Czinege Melinda

Magyar válogatott: mindent megtesznek a csoportelsőségért

A magyar csapat a törökökkel kezd csütörtökön, majd következik a svédek elleni csoportrangadó, hétfőn pedig Észak-Macedónia ellen zárul az első kör. Amennyiben a mieink bejutnak a középdöntőbe – erre minden esély megvan, hiszen a török és a északmacedón csapatnál egyértelműen erősebbek a mieink, míg tavaly, az ugyancsak a Főnixben vívott az olimpiai selejtezőn a svédeket is sikerült felülmúlni –, akkor Debrecenben játsszák a további mérkőzéseiket.

A Magyar Kézilabda Szövetség szervezésében a szerdai, nulladik napon egy sajtófélóra keretében portálunknak is lehetősége volt találkozni Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal és a játékosok képviselőivel. A szakember a Haon-nak elmondta, a hazai pálya egy picit mindig ”kétélű fegyver” hiszen nagy lökést tud adni a játékosoknak, de egyben nyomást is jelenthet. – Sokan arról beszélnek, hogy mi és a svédek lépünk tovább a csoportból, de senkit nem szabad lebecsülni – hangsúlyozta a kapitány.

A török válogatott egyáltalán nem gyenge, jó edzőjük van, sok ideje együtt készülnek, persze vannak hiányosságaik, de azok mindenkinek vannak.

Természetesen a svédek elleni meccs az nagyon fontos lesz, szerintem ott derül majd ki hogy ki végez a csoport élén. Mi mindent megteszünk a csoportelsőségért, és utána majd meglátjuk, hogy ki lesz a következő ellenfél. Azt gondolom a forma és a játékerő alapján a franciák, a montenegróiak és a spanyolok biztos továbblépnek majd a saját kvartettjükből – jósolta Golovin Vlagyimir.