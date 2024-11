Még alig kezdődött el, már véget is ért a Nemzetek Ligája 2024-es kiírása a magyar labdarúgó-válogatott számára. A mieink a csoport harmadik helyén végeztek Bosznia-Hercegovina előtt és Hollandia, valamint Németország mögött. Aligha van olyan magyar drukker, aki elégedetlen a szerepléssel, hiszen a „kötelező” – a bosnyákok megelőzése – mellett a két gigásszal szemben is itthon tartottunk egy-egy pontot, a nemzeti gárda pedig így több mint két esztendeje veretlen hazai pályán. A kvartett harmadik helye azonban nem ér automatikusan kvótát az „A” csoportban, ezért meg kell küzdenie Marco Rossi együttesének. A rájátszás párosítását pénteken ki is sorsolták, a magyarok Törökország legjobbjai ellen bizonyíthatnak.

Magyar labdarúgó-válogatott: Tisza Tibor szerint remek mentális állapotban vannak a fiúk

Forrás: Napló-archív

Magyar labdarúgó-válogatott: Elégedettek lehetünk

A DVSC korábbi kiválósága, Tisza Tibor – aki szintén volt válogatott – értékelte a mieink teljesítményét a Nemzetek Ligájában. A korábbi remek támadó kiemelte, nem szabad elfelejteni, milyen ellenfelekkel találkoztunk az idei sorozatban. A exdebreceni támadó kiemelte, hatalmas fegyvertény, hogy két világszinten is kiemelkedő válogatott ellen is remekelni tudtunk. – Mindig azt vallom, nem tudok rosszat mondani a válogatottra. Összességében sikeresnek értékelem a mögöttünk hagyott sorozatot, többen debütáltak például címeres mezben. A legnagyobb fegyvertény azonban talán az, hogy nincs olyan ellenfél, akik ellen megremegne a fiúk lába. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott, amikor idekerült, a C-divízióban szerepeltünk, most pedig a A-ban, amiért még persze harcolnunk kell. Mondhatni a kötelező meccseket hoztuk, a két hazai bravúr a hollandok és a németek ellen pedig hab a tortán. Úgy érzem, Szoboszlai Dominik panenkás tizenegyese mindent elmond a gárda lelki állapotáról – fogalmazott a korábbi válogatott játékos.

Következhet a rájátszás

A magyar labdarúgó-válogatott is érdekelt volt a pénteki Nemzetek Ligája sorsolásán. Előzetesen tudni lehetett, nem vár könnyű feladat a mieinkre, szinte azonos erősségű ellenfelek ellen vívhatjuk ki a A-divíziót. A nemzeti csapat ellenfele Törökország lesz, akikkel már korábban találkoztunk ugyanebben a sorozatban. – Dominik szabadrúgás gólja ugrik be először a törökök ellen. Az ellenfelünknek is jók a játékosai, de a bajnokságuk is kiemelkedően erős, elég, ha csak a nagycsapatokat nézni. Felelőtlen lenne úgy fogalmazni, hogy gyengék lennének.

Sallai Roland személye is fontos lehet, aki a Galatában játszik. A gárda is profitálhat abból, hogy Roli ott futballozik. Idegenben kezdünk, ez még a javunkat is szolgálhatja, a két mérkőzéses párharcokban talán jobb távol a saját stadionunktól messze játszani először.

A visszavágón pedig a csodálatos Puskás Arénában a magyar drukkerek is végig a csapat mögött lesznek – mondta Tisza Tibor.