Aligha kell bárkinek ecsetelni, mit is jelent a labdarúgás a magyar embereknek. Az sem túlzás, hogy a legnagyobb tömeget a futballisták mozgatják meg szerte a világban, de az elmúlt pár esztendőben hatalmas szintlépésen esett át a honi futball, amelynek következtében van is miért ünnepelni a magyar labdarúgás napja – november 25. –alkalmából.

A magyar labdarúgás napja: Sportsikerekben gazdag év volt

Magyar labdarúgás napja: Komoly feladatok előtt állunk

Volt idén minden: Európa-bajnokság, Nemzetek Ligája, barátságos meccsek, plusz az is hivatalossá vált, hogy 2026-ban az európai klubfutball legnagyobb eseménye, a Bajnokok Ligája döntője is Budapesten lesz. Néhány esztendeje utóbbi teljesen elképzelhetetlen lett volna, de szerencsére megépült a világ legszebb stadionja, a Puskás Aréna, amely 2019 óta telt házzal üzemel. A legnagyobb eredmény azonban mégis az, hogy a magyar labdarúgó-válogatott futballistái miatt látogatnak ki a drukkerek, nem pedig azért, hogy a külföldről érkező világsztárokat láthassák a szurkolók. Hogy mit tett ezért a csapat? A folyamatos sikeres – bárki bármit mond, az is nagy siker, hogy ott tudunk lenni – Európa-bajnokságok, a Nemzetek Ligája szereplések, amelyben például oda-vissza elintéztük az angolokat. Az idei kiírásban pedig pontot raboltunk a vb-címre is esélyes Nemetország és Hollandia legjobbjai ellen is. Mik ezek, ha nem sikerek? A nyáron ki feledné Csoboth Kevin 100. perces gólját Skócia ellen, amikor egy egész nemzet, még azok is, akik nem különösebben rajongnak a labdarúgásért, egy emberként kiáltotta a találatnál. Visszatérve a klasszisokra, sokan elfeledik, de van két Premier Leagueben szereplő játékosunk – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos –, illetve többen topbajnokságokban pallérozódnak, a szám pedig reméljük, csak tovább nő az előttünk álló esztendőkben. Mi drukkerek csak dőljünk hátra, hagyjuk Marco Rossit dolgozni és bízzunk benne, hogy továbbra is élvezhetjük a magyar sportsikereket.