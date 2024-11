– Ha nem is volt pozitív a végkimenetel, de ilyenkor is értékelni kell. Őszintén szólva csalódás volt számomra a DVSC kiesése, a közönséggel, a vezetőséggel és a szakmai stábbal együtt én is az Európa-liga csoportkörébe vártam a csapatot – gondolt vissza a román Valcea elleni párharcra a Loki kézilabdacsapatának sikeredzője, Köstner Vilmos a H szektor legújabb részében. – Tudtam, hogy nehéz összecsapás lesz. A román együttesnek is rendkívül jó a játékosállománya, nemzetközi klasszisaik vannak. Az idő előtti búcsú okát abban látom, hogy a Debrecen az idegenbeli találkozó első félidejében komoly hátrányba került. A Valcea összességében megérdemelten nyert, és jutott az EL-főtáblára. Gyorsabban, összeszokottabban játszottak, rendkívül agresszíven védekeztek. A mieinket a visszavágón a nagy tét bénította vagy a sikertelenség, sokkal lassabban játszottak minden téren – fogalmazott Köstner Vilmos.

A Haon podcast stúdiójának vendége volt Köstner Vilmos Pro Urbe-díjas mesteredző, a Debreceni VSC női kézilabdacsapatának volt edzője

Fotó: Czinege Melinda

Köstner Vilmos neve összeforr a DVSC-vel. Négy részletben, összesen 194 meccsen irányította a piros-fehér együttest, vezetésével jutott fel a Loki a csúcsra, és nyert EHF Kupát 1995-ben, majd a sorozat történetében egyedülálló módon meg is védte címét egy évvel később. Ott volt a legnehezebb időszakban is, amikor a debreceni kézilabda túlélése volt a tét, nagy szerepe van abban, hogy ez sikerült. Élete a kézilabda, 2024-ben is nap, mint nap ott van a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, edzést tart az akadémistáknak, meccset vezényel a legfiatalabbaknak. Név: Köstner Vilmos Született: 1954. május 7., Debrecen Klubjai edzőként: Ózdi Kohász (férfi, 1978-1984)

Debreceni Közút (női, 1989-1991)

DVSC (női, 1994-1996)

Nyíregyháza (férfi, 1997-1998)

DVSC (női, 1998-1999)

Cornexi-Alcoa (női, 1999-2001)

Vasas (női, 2001-2005)

Derecske (női, 2007-2009)

DVSC (női, 2009-2012)

Nyíradony (női, 2017-2018)

DVSC (női, 2018-2021) Sikerei edzőként: EHF-kupagyőztes (1995, 1996)

magyar bajnoki ezüstérmes (1995, 1996, 2010, 2011) Kitüntetései: Magyar Kézilabdázásért Emlékérem (2018)

Debrecen város Hajós Alfréd-díja (2018)

Mesteredző (2019)

Debrecen Város Pro Urbe díja (2023)

Milyen erős jelenleg a magyar női kézilabda-bajnokság?

Köstner Vilmosnak felettük a kérdést, hogy a román liga mellett milyennek látja jelenleg a magyar bajnokság színvonalát. – Kiegyenlített harc van a dobogóért a román bajnokságban, a Valcea is a legerősebb csapatok közé tartozik. Ha a két liga csapatainak játékerejét nézzük, keleti szomszédjaink jelenleg jobban állnak.

Nem jó kimondani, de a magyar bajnokság színvonala az elmúlt évekhez hasonlóan esett

– még annak ellenére is, hogy a Győr és a Ferencváros is esélyes arra, hogy a BL legjobb négy csapata közé jusson. Hazánkban három-négy éve sok csapat volt harcban a dobogóért, a világklasszisokkal teletűzdelt nagycsapatok mellett a DVSC-nek a Váccal, a Siófokkal, az Érddel és az utóbbi években a Mosonmagyaróvárral kellett megküzdenie az éremért. Nem lehet már elmondani, hogy a női magyar bajnokság lenne a legerősebb, jelen pillanatban többek között a román, a dán, a francia, az orosz és a német liga színvonala is jobbnak számít – ecsetelte.

Köstner Vilmos szerint a Loki a bajnokságban érmet szerezhet

Fotó: Czinege Melinda

Mire lehet képes ebben az idényben a DVSC Schaeffler?

A DVSC Kézilabda Akadémia tiszteletbeli elnöke kiemelte, hogy továbbra is érdekli a felnőtt csapat sorsa, éppen ezért gyakran megnézi az edzéseket, tisztában van minden változással. – Nagyon jó összetételű társaság, amely keveset tudott még együtt dolgozni. Mint ismert, meghatározó posztokon voltak változások, az új játékrendszer és az összeszokatlanság miatt is volt tapasztalható az utóbbi időszakban a Loki hektikus formája. Viszont a csapat komoly játékerőt képvisel! A Fradi és Győr ellen is végig partiban voltak, a budapestiek ellen értékes pontot is szereztek. Ugyanakkor kikaptak az Esztergomtól, pontot veszítettek a Budaörs ellen, mivel a játékosok a tudásukon alul teljesítettek. Még tapasztalható rajtuk egyféle görcsösség, de nagyon bizonyítani akarnak, és úgy gondolom, hogy az NB I.-ben – még az eddigi botlásokkal együtt is – és a Magyar Kupában jó esélyük lesz az érem megszerzésére – tette hozzá.