November 28-án, 18 órakor többek között a Debrecenben rendezett magyar–török mérkőzéssel kezdődik a 2024-es női kézilabda Eb. Mint már olvashatták, a kontinensviadalon nyolc Loki-játékos lehet ott, a csapatból Füzi-Tóvizi Petra és Tóth Nikolett kapott meghívást a magyar válogatottba.

Márton Gréta és Füzi-Tóvizi Petra már a kézilabda Eb-re készül

Forrás: MW-archív

Füzi-Tóvizi Petra az origo.hu-nak elmondta, hogy azért van mit gyakorolni annak ellenére is, hogy a csapat zöme évek óta együtt játszik, hiszen minden játékos más és más taktikai elemeket hoz a klubjából, amit ilyenkor félre kell tennie és a válogatott játékra kell koncentrálnia. Éppen ezt szolgálják az olyan felkészülési mérkőzések, mint a hétvégi JYSK Kupa, amelynek keretében a mieink pénteken Szlovákiával, vasárnap pedig Ukrajnával mérkőznek meg. – Nagyon várom már, hogy elkezdődjön az Európa-bajnokság, és szépen lépésről lépésre haladva elérjük a célunkat. Ráadásul hazai pályán, a már többször is szerencsét hozó debreceni helyszínen – mondta a már rutinos válogatottnak számító beálló.

Tartani szeretnék a formát a magyar válogatott kézisei

Az idei szezonban már a romániai Beszterce csapatában játszó Kácsor Grétának abszolút hazai pálya a cívisváros, hiszen a DVSC-től igazolt külföldre. – Debrecen nekünk tényleg szerencsét hoz. A junior-vb-arany mellett ott harcoltuk ki a párizsi olimpiai szereplés jogát. Az Eb-re, mondjuk úgy, hogy lendületből megyünk, egy magunk szerint jól sikerült olimpia után, és bízunk benne, hogy tudjuk tartani azt a formát

– mondta a fejpántjáról mindig felismerhető átlövő.

A kézilabda Eb-n mindennél motiváltabban

– Megfogalmaztuk már magunknak a célt, amit el akarunk érni az Eb-n, de miután elég babonás vagyok, egész biztos, hogy nem fogom most elárulni – fogalmazott rejtélyesen a Debrecenből idén nyáron a francia Metzhez szerződő Vámos Petra. – Jó úton haladunk, szépen, lassan, de fejlődik a csapat. Nem számít, hogy ki az ellenfél, megyünk és csináljuk a dolgunkat, és most már igenis elhisszük, hogy akár egy francia csapat ellen is képesek vagyunk jó teljesítményt nyújtani. Óriási motivációt fog adni a hazai pálya is, a külföldön játszóknak pedig még egy pluszlökést jelenthet, hogy itthon lehetnek és hazai közönség előtt játszhatnak – mondta Vámos Petra.