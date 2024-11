Szombaton megszaporodott azoknak a drukkereknek a száma, akik például kutya- és macskatápokkal haladtak a DESOK irányába. Ennek az volt a magyarázata, hogy a DEAC-Veszprémi Kézilabda KFT NB I/B-s bajnoki a jótékonyság jegyében zajlott. Az összegyűjtött adományokat az Együtt az Állatokért menhely kutyusai és cicái fogják megkapni – számolt be róla a DEAC.

Kurucz Máté az elején büntetőket is lőtt

Forrás: Czérna Márk-archív

A pályán már nem ilyen ünnepi hangulatban zajlottak az események, bár egy rangadótól nem is várhattunk mást. Villámrajtot vett a DEAC, Illés Tamás és Kurucz Máté góljával 2-0-ra vezettek a hazaiak. Nem sűrűn fordul elő az, hogy egy edző már a második percben időt kér, ám a bakonyiak mestere a gyengébb kezdést követően letette a kártyát a zsűriasztalra. Jót tett a debreceniek ellenfelének a rövid egyeztetés, mivel egy 4-0-s sorozattal fordított. A vendégek ezúttal is a nyitott védekezést választották, ezzel pedig eleinte meggyűlt a DEAC baja. A tizenötödik minutumban 4-8 volt az állás, Mándi Norbert nem várt az időkéréssel. A DEAC-nál főleg Kovács Bence és Kurucz Máté termelte a gólokat, míg a másik oldalon Markovics Patrik volt elemében. A szünetig a debrecenieknek kellett futnia a rivális után, de az utolsó percekben zsinórban háromszor voltak eredményesek, ezzel pedig 14-14-ről folytatódhatott a küzdelem. Azt ki kell emelni, hogy Kovács időn túli szabaddobásból köszönt be, ezzel pedig kisebb hangrobbanást idézett elő a csarnokunkban.

A pihenőt követően Kovács nem lassított, ezt támasztja alá, hogy két lökete is beakadt. Tapintható volt a feszültség, ehhez az is hozzájárult, hogy a játékvezetők kezéből egyre jobban kicsúszott a találkozó. A második játékrészben egy ideig nem tudták a hazaiak átvenni a vezetést, ám az 51. percben végre megtört a jég, ekkor Illés Tamás villant meg, így 22-21 szerepelt a kijelzőn. A hajrá is elég idegtépő volt, mindkét oldalon akadtak bizonytalanságok. Kiss Axel hetesből duplázta meg a debreceni fórt, erre a vendégek elővették a hét a hat elleni felállást támadásban. Több meccslabdája akadt az egyetemistáknak, ám ezekkel sajnos nem éltek, a Veszprém pedig bő fél perccel a vége előtt egalizált. Az utolsó támadás során még kikaparhatta volna a DEAC a gesztenyét, de az eredmény nem módosult, a 23-23-as döntetlennek hála mindkét gárda egy-egy ponttal gazdagodott.