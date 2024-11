A magyar kézilabda-válogatottban rendszeresen szóhoz jutó Kácsor Gréta nyártól már a romániai Gloria Bistrita (Beszterce) együttesét erősíti, amellyel a női kézilabda Bajnokok Ligájában is bizonyíthat. A DVSC Schaeffler korábbi játékosa két idény alatt a tétmeccseken közel 350 találatig jutott, így sok Loki-drukker sajnálta, hogy külföldre igazolt. A balátlövőt a Haon többek között arról faggatta, hogyan érzi magát az új klubjánál, milyen volt számára a beilleszkedés, és miképpen telnek a mindennapjai. Kiderült, hogyha van néhány nap szabadideje, gyakran a cívisvárosban is megfordul, és bízik benne, hogy a november 28-án kezdődő Európa-bajnokságon is onthatja majd a gólokat a Főnix Arénában.

Kácsor Gréta hamarosan visszatérhet a Főnix Arénába

Forrás: Napló-archív

– Nagyon jól érzem magam Besztercén, szeretek itt lenni. Először vagyok légiós, bevallom, éppen ezért kicsit féltem is milyen lesz egy külföldi klubot segíteni.

A komfortzónát elhagyni mindig kockázatos, de úgy érzem, jól döntöttem, hogy ide szerződtem

– kezdett mesélni legfrissebb élményeiről Kácsor Gréta. – Egyedül csöppentem bele ebbe a kalandba, az olimpia után csatlakoztam a klubhoz. Csapattársaimmal angolul kommunikálok, mivel mindenki örömmel fogadott, így sokkal könnyebb volt a beilleszkedés – hangoztatta.

Kácsor Gréta jól érzi magát Besztercén

Forrás: CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud/Facebook

Úgy érzi, minden egyre gördülékenyebben megy

Kácsor Gréta úgy fogalmazott, hogy számára Beszterce szimpatikus, ideális méretű város. Noha nincs nagyon szabadideje, hiszen a csapattal sokat edzenek és rengeteget utaznak, de néha a többiekkel egy-egy kávézóban vagy étteremben megfordulnak. A 24 éves kézilabdázó véleménye szerint a női kézilabdában a román liga jelenleg az egyik legerősebb, és az erőviszonyok is eléggé kiegyenlítettek. – A bajnokságban a dobogón szeretnénk végezni, ehhez pedig nem hibázhatunk sokat. Nehéz meccseink voltak és lesznek is még, de meg kell lennie az éremnek.

Új a keretünk, nem megy minden egyről a kettőre. Bár jó formában érzem magam, és szerencsére úgy érzem, tudom segíteni az együttest, a játékrendszert még kicsit szoknom kell. Viszont napról napra minden gördülékenyebben megy

– tette hozzá Kácsor Gréta.