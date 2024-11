Szabó Imre játékvezetői pályafutásáról

Szabó Imre először arról beszélt, hogy korábbi munkahelyén, a Debreceni Medikorban élénk sportélet volt. Többek között lehetőség nyílt arra is, hogy az üzemek dolgozói összemérjék tudásukat a pályán. Ezeken aktívan részt vett, többször játékvezetőként is. Nagy sikerélmény voltszámára, hogy a nehezebbnek tűnő rangadókat is sokszor ő vezette, és el is fogadtatta magát a játéktéren. Ez is inspirálta arra, hogy komolyabb szinten is játékvezetőnek álljon.

– 1978-ban a Debrecen Városi és Kispályás Labdarúgó Szövetségnél tettem le a játékvezetői vizsgámat. Ezt az időszakokat a játékvezetői pályafutásom egyik leghasznosabb tanulási folyamatának tekintettem. Ekkor már néha NB I.-ből kiöregedett futballistáknak is fújtam a sípot. Másfél év elteltével, 1980-ban már az MLSZ Hajdú-Bihari Szövetségének Játékvezető Bizottságához is csatlakoztam – idézte fel karrierje elejét Szabó Imre. – Hálás vagyok, hogy ennyi éven át működhettem a különböző bajnoki osztályok nagypályás bajnoki mérkőzésein épp úgy, mint a futsal NB I.-es, vagy a városi kispályás bajnokság mérkőzésein. Fiatalabb koromban voltam az országos utánpótlás keret tagja is. 1983-tól 1999-ig nagypályán 150 alkalommal vezethettem NB III.-as bajnoki mérkőzést, de asszisztensként lengethettem a magyar bajnokság második vonalában is – gondolt vissza.

Szabó Imre nagypályán 2010-ben a Báránd–Hajdúszoboszló vármegyei I. osztályú bajnoki mérkőzést követően akasztotta falra a sípját. Ezután 2023-ig ellenőrként tevékenykedett. 2001-től 2021-ig pedig a Hajdú-Bihar Vármegyei Játékvezetői Bizottság küldője és elnökségi tagja volt.

Noha Szabó Imre csak NB III.-as találkozóit számolta, a nagypályás mérkőzéseken kívül rengetegen találkozhattak vele még futsal és kispályás meccseken is. Utóbbi játéktéren még a mai napig bevethető, és könnyen lehet, hogy ő az egyike azoknak, akik Magyarországon valaha a legtöbb mérkőzést vezették – Hajdú-Bihar vármegyében mindenképp rekordernek számít.