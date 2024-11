– Nagyon boldog voltam, mikor megtudtam, hogy a jelöltek közé kerültem. Nagyszerűen éreztem magam az igen színvonalas ünnepségen – gondolt vissza a november eleji eseményre a H szektor legújabb adásában a Debreceni VSC valaha volt legeredményesebb edzője, Herczeg András, aki sport kategóriában Prima különdíjat vehetett át. – Nem sejtettem, hogy meg fogom kapni a díjat. Ugyan készítettek rólam egy rövid videót, akkor azt hittem, minden jelöltről csinálnak. Mikor a színpadra hívtak, elérzékenyültem, nagyon megtisztelve érzem magam. Megható és felemelő pillanatok voltak. Természetesen jólesik minden elismerés. Bízom benne, hogy a sportszeretők is örülnek a sikeremnek – tette hozzá.

Herczeg András a Debreceni VSC korábbi vezetőedzője, a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója volt a Haon podcast-stúdiójának vendége.

Fotó: Czinege Melinda

Herczeg András a DVSC csapatát vezetve kétszeres bajnok, kupa- és szuperkupagyőztes, egyszeres Ligakupa-győztes valamint a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-csoportkörbe is bejutott a Lokival, pályaedzőként pedig három bajnoki címhez segítette a klubot. A tréner, aki Magyar Arany Érdemkereszt és Mesteredző kitüntetésben is részesült, a mai napig a debreceni labdarúgás szerves része a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként.

Herczeg András egészen későn érezte először, hogy a szurkolók valóban szeretik

Ahogyan korábban, a szakember ezúttal is megemlítette, hogy már fiatal korától kezdve a debreceni futball szerelmese. A labdarúgást a DSI-ben kezdte, majd 18 esztendősen került át a DVSC-hez, azonban a sportolást sérülés miatt idő előtt befejezte. Mikor futballista volt, már akkor is rendszeresen volt elképzelése arról, hogyan állítana össze egy-egy csapatot, és mivel ennyire foglalkoztatta, hamar elvégezte az edzői tanfolyamot is. – Nyilván nem gondoltam akkor, hogy majd ilyen eredményeket érek el. Először Garamvölgyi Lajos stábjában dolgozhattam, nagy megtiszteltetés volt ez számomra, rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Mikor a felnőttekkel lement az edzés az Oláh Gábor utcán, rohantam a Vágóhíd utcai létesítménybe az ifi csapathoz. Éreztem, azt csinálom, amit valóban szeretek. Jó érzés volt olyan labdarúgókkal foglalkozni, mint például Madar, Sándor, Dombi és Gracsov. Emlékezetesek voltak azok az évek, hiszen a DVSC első alakulatával bronzérmesek lettünk, az Intertotó-kupában is eredményesek voltunk, a fiatalokkal pedig megnyertük az országos kiemelt ifjúsági bajnokságot – gondolt vissza.