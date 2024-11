Nagyszerű formában van a vármegyei I. osztályban szereplő Hajdúsámson focicsapata, amely hibátlan mérleggel áll a tabella élén. Az együttes a szezonban eddig mind a 12 bajnokiját megnyerte, a gárda gólkülönbsége 38–9. A sárga mezesek legutóbb még a címvédő Monostorpályit is legyőzték 4–1-re, a mérkőzés után az öltözőben senki nem maradt száraz.

Nagy volt az öröm a Hajdúsámson focistáinál múlt hétvégén.Vajon meddig folytatódhat a hibátlan széria?

Forrás: Hajdúsámson TTISZE/Facebook

Nagyon egyben vannak a Hajdúsámson focistái

Az együttes trénere, Tamás Márk a Haonnal megosztotta: már az előző szezon végén is látszódott, hogy mire lehetnek képesek. Arra viszont nem számítottak, hogy a 2024/2025-ös szezonban még tizenkét forduló elteltével is hibátlanok lesznek. Tamás Márk először a legfrissebb élményekre, a Monostorpályi elleni rangadóra gondolt vissza.

– Ellenük mindig jó játszani. Ha pedig pontszámban egymáshoz közel állnak a csapatok, még pikánsabb az összecsapás. Közel háromszáz nézők követte figyelemmel az eseményeket. Volt, aki dobbal, volt, aki pirotechnikai eszközökkel próbálta még varázslatosabbá tenni a hangulatot.

Fantasztikus volt ilyen közegben megszerezni a három pontot. Tetszik a játékosaim mentalitása, most nagyon egyben vagyunk. Remélem, ez jó ideig még így is marad

– fogalmazott Tamás Márk.

Tamás Márk irányítja a felnőtt és ifi csapatot is Hajdúsámsonban

Forrás: Napló-archív

Tamás Márk ügyel arra, hogy a fiatalokat beépítsék a csapatba

Szó esett róla, hogy nemcsak a felnőttek, hanem az ifisták is vezetik a bajnokságot – szintén Tamás Márk irányításával. A hajdúsámsoni edző kemény munka híve, a csapatok hetente kétszer tréningeznek. – Leginkább az a kulcsa a mostani sikereknek, hogy nincs ellenségeskedés, mindenki jóban van a másikkal. Az ifisták már korábban is közel álltak ahhoz, hogy a pontvadászatban ott legyenek az élen, de az előző évek munkája most gyümölcsözik leginkább. A felnőtteknél is remek a játékosállományunk. Jelenleg huszonegy futballista van a keretben, de a fiatalokat folyamatosan építjük be.

Büszke vagyok, hogy ilyen jó formában van mindkét csapatom, kiválóan összekovácsolódtunk

– nyilatkozta a hajdúsámsoni edző.

Vármegyei focikörkép (hajdú-bihari meccsek november 2-án és 3-án) Vármegyei I. osztály, 13. forduló

Szombat, 13.30: Egyek–Hajdúsámson , Monostorpályi–Berettyóújfalu, Téglás–Létavértes, Hajdúböszörmény–DEAC II., Bestrong–Vámospércs, Sárrétudvari–Hajdúnánás, Balmazújváros–Kaba

Vasárnap, 13.30: Nyíradony–Hajdúszoboszló

Szombat, 13.30: , Monostorpályi–Berettyóújfalu, Téglás–Létavértes, Hajdúböszörmény–DEAC II., Bestrong–Vámospércs, Sárrétudvari–Hajdúnánás, Balmazújváros–Kaba Vasárnap, 13.30: Nyíradony–Hajdúszoboszló Vármegyei II. osztály, északi csoport, 11. forduló

Szombat, 13.30: Ebes–Polgár, Tiszacsege–Hajdúhadház, Nyírábrány–Görbeháza, Józsa–Hajdúdorog

Szombat, 13.30: Ebes–Polgár, Tiszacsege–Hajdúhadház, Nyírábrány–Görbeháza, Józsa–Hajdúdorog Vármegyei II. osztály, déli csoport, 11. forduló

Szombat, 13.30: Püspökladány–Földes, Esztár–Báránd, Nagyrábé–Nádudvar, Derecske–Konyár

Vasárnap, 13.30: Bestrong II.–Nagyhegyes

Szombat, 13.30: Püspökladány–Földes, Esztár–Báránd, Nagyrábé–Nádudvar, Derecske–Konyár Vasárnap, 13.30: Bestrong II.–Nagyhegyes Vármegyei III. osztály, északi csoport, 11. forduló

Szombat, 13.30: Hosszúpályi–Újszentmargita

Vasárnap, 13.30: HTE II.–Hortobágy, Bocskai II.–Álmosd, Petőfi SE–Fülöp

Szombat, 13.30: Hosszúpályi–Újszentmargita Vasárnap, 13.30: HTE II.–Hortobágy, Bocskai II.–Álmosd, Petőfi SE–Fülöp Vármegyei III. osztály, déli csoport, 11. forduló

Szombat, 13.30: HSE II.–Mikepércs, Biharkeresztes–Hajdúbagos

Vasárnap, 13.30: Sáránd–Komádi, Mezősas–Sárréti DSK II., Kismarja–Szentpéterszeg

Vajon ki állíthatja meg a Hajdúsámson focicsapatát?

Forrás: Hajdúsámson TTISZE/Facebook

Pozitívan állnak hozzá, meglátják, mi sül ki belőle

– Az idény előtt azt tűztük ki célul, hogy dobogósként végezzünk. Az, hogy a felnőttekkel minden meccset megnyertünk, hab a tortán.

Már nyilván a szemünk előtt lebeg, hogy megnyerjük a bajnokságot, de még nagyon sok van hátra, éppen ezért mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Még három forduló van hátra az őszi részből, bízom benne, hogy száz százalékosak maradunk.

Az, hogy szombaton az Egyek ellen ki kezd, még nem tudom, minden poszton nagy a rivalizálás, akár még az aktuális forma is dönthet. Szerencsére jó erőben vannak a játékosok, amit hétről hétre bizonyítanak – hangoztatta Tamás Márk, aki végül azt is hozzátette, nagyon örül annak, hogy a sámsoni szurkolók már nem csak a napsütéses hazai meccseken vannak ott, hanem akár idegenben, esőben is biztatják őket, mert ez nagyon sokat jelent nekik.