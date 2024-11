Az utolsó, mindent eldöntő fordulót rendezték a spanyol gyorsasági motoros bajnokságban (ESBK) az elmúlt hétvégén. Varga Tibor, a VRT Racing versenyzője a bajnoki cím megszerzésének reményében érkezett a híres jerezi pályára. A Pakosta37 Riders Factory motoros akadémiáján pallérozódó tehetségének és csapatának sok gondja volt a pénteki edzéseken, nem akartak összeállni a dolgok, ráadásul Varga Tibi egészségügyileg sem volt 100 százalékos. Szombaton egy másik áttétellel próbálkoztak előrébb lépni, de a motor a kvalifikáció alatt a motorom elromlott és minden körben leállt. A hajdúsági pilóta emiatt a 9 sorból, a 25.-helyről volt kénytelen indulni mindkét futamon, ám ennek ellenére szombaton 5., míg vasárnap 6-ik lett, ami remek eredmény. Ezeknek is köszönhetően végül Tibor az összesítésben 3. lett a spanyol bajnokságbab, mindössze 1 ponttal lemaradva az ezüstérmes Francisco Palomerától.

Varga Tibor gyorsasági motorversenyző

Forrás: Varga Tibor/Facebook

Történelmet írt a magyar gyorsasági motorversenyző?

– Összességében nem volt rossz! Nagyon büszke vagyok, hogy 17 évesen végig harcban voltam a spanyol bajnoki címért, és legvégül ugyan ”csak” a 3. lettem, de azt hiszem, hogy így is történelmet írtunk. Az éves munkánknak és sikereknek köszönhetően több csapat is ajánlatot tett a 2025-ös évre, ami nagyon megtisztelő – összegzett Varga Tibor motorversenyző a közösségi oldalán, azt is megosztva, a november 23-i évértékelőn több részletet is megoszt majd a jövőjéről.