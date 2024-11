A debreceni sportrajongók talán már meg sem lepődnek azon, ha látják, Tisza Tibor egy műsorban házigazda szerepet tölt be vagy vendégeskedik. A korábbi labdarúgó mellett Gábor Betti neve is ismerősen csenghet, hiszen a Desperado korábbi énekese több évtizede nagy népszerűségnek örvend, továbbá a Campus Rádióban is oszlopos tagnak számít. A két debreceni híresség vendégeskedett a Haonnál. Podcastünkben először arról kérdeztük a szakembereket, hogyan tetszik nekik a média világa, miként tudják beosztani idejüket, hiszen a műsorvezetés mellett rengeteg egyéb teendőjük is van.

Gábor Betti és Tisza Tibor izgatottan várják a következő időszakot

Forrás: Molnár Péter

Gábor Betti: Szerencsés, hogy azt csinálhatja, amit igazán szeret

A híres énekes és műsorvezető, Gábor Betti szerint remek alapokat szerzett korábban azzal, hogy már a rádióban évek óta szerepel. Elmondása szerint rengeteg energiát vesz igénybe munkája, ugyanakkor rendkívül hálás, hogy azzal foglalkozhat, amit szeret. – Több mint öt esztendeje rádiós műsorvezetőként ténykedek.

Tisza Tiborral együtt televíziós műsorvezetőként fogunk dolgozni. Alapvetően sűrűek a hétköznapjaim, például a Campus Rádióban napi műsorokat vezetek, ezek mellett pedig próbálok jó édesanya is lenni.

Ha valamit szeret az ember, akkor könnyebb a munka is, szenvedélyesen szeretem a foglalkozásomat – kezdte.

Tisza Tibor korábban a futballpályán szerzett magának hírnevet, de visszavonulását követően a média világában kezdett el tevékenykedni. Műsorvezetői karrierje mellett egyébként létrehozta a „TTM-et” is, amelynek keretében fiatal tehetségekkel foglalkozik, annak reményében, hogy Debrecenből is kerüljenek ki a jövő nagy sztárjai. A korábbi klasszis szerint az egyik legfontosabb az önképzés a szakmájában, de minden szabadidejében azon van, hogy egyre jobb legyen. – Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen híres énekessel dolgozhatok együtt. Úgy érzem, az utóbbi időben jó kapcsolatba kerültünk a munka terén.

Nagyon sűrűek a hétköznapjaim, hiszen a médiában tevékenykedek, mellette pedig tehetséggondozással is foglalkozok.

Utóbbival minden nap foglalkozok – folytatta a korábbi klasszis.