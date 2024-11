A Maccabi Tel-Aviv alakulatának legnagyobb sztárja pedig az izraeli válogatott csatára, Eran Zahavi, aki korábban a Palermoban és PSV Eindhovenben is futballozott, a kínai Guangzhou R&F-nél pedig több rekordot is megdöntött.

A Besiktas játékoskerete az Európa-ligában (statisztikák a selejtezővel együtt): Kapusok: Ersin Destanoğlu (Török) 23 éves, 2 meccs, 3 kapott gól

Mert Günok (Török) 35 éves, 4 meccs, 9 kapott gól

Göktuğ Baytekin (Török) 19 éves, - meccs, - kapott gól

Emir Yaşar (Török) 18 éves, - meccs, - kapott gól Védők: Jonas Svensson (Norvég) 31 éves, 6 meccs, - lőtt gól

Gabriel Paulista (Brazil) 33 éves, 5 meccs, - lőtt gól

Onur Bulut (Török) 30 éves, 2 meccs, - lőtt gól

Tayyip Talha Sanuç (Török) 24 éves, - meccs, - lőtt gól

Felix Uduokhai (Német) 27 éves, 4 meccs, - lőtt gól

Baktiyor Zainutdinov (Kazah) 26 éves, - meccs, - lőtt gól

Arthur Masuaku (Kongói) 31 éves, 6 meccs, 1 lőtt gól

Emirhan Topçu (Török) 24 éves, 4 meccs, - lőtt gól

Serkan Terzi (Török) 20 éves, - meccs, - lőtt gól Középpályások: Almoatasembellah Al Musrati (Líbiai) 28 éves, 5 meccs, 1 lőtt gól

Milot Rashica (Koszovói) 28 éves, 5 meccs, - lőtt gól

Salih Uçan (Török) 30 éves, 5 meccs, 1 lőtt gól

João Mário (Portugál) 31 éves, 3 meccs, - lőtt gól

Yakup Arda Kılıç (Török) 19 éves, - meccs, - lőtt gól

Ernest Muçi (Albán) 23 éves, 5 meccs, 1 lőtt gól

Fahri Kerem Ay (Török) 19 éves, - meccs, - lőtt gól

Jean Onana (Kameruni) 24 éves, 2 meccs, - lőtt gól

Cher Ndour (Olasz) 20 éves, 6 meccs, - lőtt gól

Can Keleş (Osztrák) 23 éves, 2 meccs, - lőtt gól

Gedson Fernandes (Portugál) 25 éves, 6 meccs, 4 lőtt gól Csatárok: Semih Kılıçsoy (Török) 19 éves, 5 meccs, 1 lőtt gól

Ciro Immobile (Olasz) 34 éves, 5 meccs, 2 lőtt gól

Rafa Silva (Portugál) 31 éves, 6 meccs, 1 lőtt gól

Mustafa Hekimoğlu (Török) 17 éves, 4 meccs, - lőtt gól A Maccabi Tel-Aviv játékoskerete az Európa-ligában (statisztikák a selejtezővel együtt): Kapusok: Simon Sluga (Horvát) 31 éves, - meccs, - kapott gól

Roi Mishpati (Izraeli) 31 éves, 8 meccs, 13 kapott gól Védők: Avishay Cohen (Izraeli) 29 éves, 1 meccs, - lőtt gól

Roy Revivo (Izraeli) 21 éves, 3 meccs, - lőtt gól

Stav Lemkin (Izraeli) 21 éves, 2 meccs, - lőtt gól

Idan Nachmias (Izraeli) 27 éves, 4 meccs, - lőtt gól

Tyrese Asante (Holland) 22 éves, 5 meccs, 1 lőtt gól

Raz Shlomo (Izraeli) 25 éves, 8 meccs, - lőtt gól

Nemanja Stojić (Szerb) 26 éves, 4 meccs, - lőtt gól

Ofir Davidzada (Izraeli) 33 éves, 6 meccs, - lőtt gól Középpályások: Sagiv Jehezkel (Izraeli) 29 éves, 6 meccs, 1 lőtt gól

Joris van Overeem (Holland) 30 éves, 6 meccs, - lőtt gól

Yonas Malede (Izraeli) 24 éves, - meccs, - lőtt gól

Gavriel Kanichowsky (Izraeli) 27 éves, 7 meccs, - lőtt gól

Weslley Patati (Brazil) 21 éves, 4 meccs, - lőtt gól

Elad Madmon (Izraeli) 20 éves, 6 meccs, 1 lőtt gól

Issouf Sissokho (Mali) 22 éves, 6 meccs, - lőtt gól

Hisham Layous (Izraeli) 24 éves, 6 meccs, - lőtt gól

Ido Shahar (Izraeli) 23 éves, 6 meccs, 1 lőtt gól

Dor Peretz (Izraeli) 29 éves, 8 meccs, 3 lőtt gól

Nir Bitton (Izraeli) 33 éves, 2 meccs, - lőtt gól

Osher Davida (Izraeli) 23 éves, 7 meccs, 2 lőtt gól Csatárok: Eran Zahavi (Izraeli) 37 éves, 5 meccs, - lőtt gól

Henry Addo (Ghánai) 21 éves, 6 meccs, 2 lőtt gól

Így szerepel eddig a Besiktas és a Maccabi Tel-Aviv

A török csapatnak egy meccset kellett vívnia az Európa-liga csoportköréért, a fekete-fehérek a svájci Luganóval idegenben 3–3-at játszottak, majd hazai pályán 5–1-re nyertek. A főtáblán az Ajax otthonában 4–0-s vereséget szenvedtek, majd otthon a német Frankfurttól 3–1-re kikaptak. Aztán idegenben a francia Lyont 1–0-ra megverték, míg Isztambulban a svéd Malmö ellen 2–1-re diadalmaskodtak. A Besiktas a török bajnokságban 11 forduló után az 5. helyen áll.

A Maccabi Tel-Aviv a Bajnokok Ligája-selejtezőjében a román FCSB-vel idegenben 1–1-et ért el, majd hazai pályán 1–0-ra kikapott, így aztán az El-főtábláért küzdhetett. Az izraeli gárda a lett Panevezys elleni (idegenben 1–2, hazai pályán 3–0) és a szerb TSC elleni akadályt (hazai pályán 3–0, majd a visszavágón 1–5) sikerrel is vette. Azonban a nemzetközi kupa csoportkörében eddig egy pontot sem szereztek, a portugáliai Bragában (2–1) és a holland Ajax otthonában (5–0) is alulmaradtak, de hazai környezetben a dán Midtjyllandot (0–2), és a spanyol Real Sociedadot (1–2) is csak megszorongatni tudták. A Zarko Lazetic vezette alakulat a bajnokságban 10 forduló után pontazonossággal, rosszabb gólkülönbséggel a 2. a Beitar Jeruzsálem mögött.