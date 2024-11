Minden rosszban van valami jó. Elkeserítő, hogy a Maccabi Tel Aviv szurkolóit legutóbb a holland Ajax otthonában játszott amszterdami El-mérkőzést követően megtámadták és bántalmazták. A török Besiktasnál nem vállalták be a kockázatot, ezért rendezték a meccset csütörtökön este – szerencsénkre – a Nagyerdei Stadionban, azaz egy semleges helyszínen. Azonban csak néhányan láthatták a helyszínen az Európa-liga Debrecenben rendezett összecsapását, ugyanis az európai szövetség (UEFA) a magyar hatóságokkal egyeztetve a zárt kapuk mellett döntött. Hiába fordult meg tehát a cívisvárosban több világsztár, a szerdai érkezésüktől kezdve a rendőrök közreműködésével a külvilágtól annyira el voltak burkolva, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt velük összefutni. A Nagyerdei Stadion környékén is fokozott figyelmet fordítottak a biztonságra, még a mindennapokban ott dolgozó személyzet számára is szigorú volt a beléptetés, ahogyan újságíróként sem volt túl egyszerű bejutni a találkozóra, ám le a kalappal a rendezők előtt. Történelmi pillanat volt ez: a magyar bajnoki és kupameccsek, a válogatott találkozó és a nemzetközi kupaselejtezők után egy főtáblás összecsapást is rendeztek a cívisvárosban. Ha nézők is lehettek volna a lelátón, valószínűleg a jegyek is jól fogytak volna, hiszen sok ismert válogatott-játékos rúgta a bőrt. A skyboxban azért néhányan igyekeztek jó hangulatot teremteni. A papírforma szerint a Besiktas volt az esélyesebb, de az összességében jobban játszó Maccabi megérdemelten nyert. A játék bár nem volt a legmagasabb színvonalú, hiányoznak az ehhez hasonló találkozók Debrecenből. A Lazio legendájává váló, de már a Besiktast erősítő 62-szeres olasz válogatott Ciro Immobilének semmi sem jött össze, érthető volt a fekete-fehérek csalódottsága. Ennek ellenére minden futballista és stábtag kulturáltan hagyta el a stadiont, a törökök edzője, Giovanni van Bronckhorst még ha keserűen is, de tudott mosolyogni. A járásuk is azt mutatta, ők minden téren profik. Az izraeliek bizonyára Debrecent a szívükbe zárták, a csapatnak ez volt az Európa-ligában az első győzelme. Hatalmas boldogsággal töltene el, ha a jövőben rendszeresen nézhetnénk nemzetközi futballmeccseket a cívisvárosban – perpillanat erre igen csekély az esély, de amíg csak lehet, reménykedek, hogy a DVSC egyszer ismét a legjobbak között szerepelhet…