Ahogy arról portálunk is beszámolt, a Debreceni VSC múlt pénteken 1-1-es döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen az NB II.-es Mezőkövesd ellen, ahol az új tréner, Nestor El Maestro is debütált. Mint azt az NB1.hu megírta, a klub hivatalos oldalának beszámolója szerint többen sérülés, betegség, illetve válogatottbeli elfoglaltság miatt hiányoztak a találkozóról. Köztük volt Dzsudzsák Balázs is, akinél az utolsó, vagyis a válogatottság már egy lezárt fejezet. Kizárásos alapon sérült vagy beteg volt a borsodiak elleni meccs idején.

Dzsudzsák Balázsra több hét kihagyás várhat?

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a magyar válogatottsági rekorder 37 éves kora ellenére az egyik legtöbbet játszó futballista az NB I. utolsó előtti helyén álló Loki keretében. A DVSC csapatkapitánya 12 bajnokin és 2 kupameccsen lépett pályára, hogy csak a tétmérkőzéseket említsük. Dzsudzsák ezeken 1117 percet játszott a Transfermarkt adatai szerint, és 3 szerzett gólja mellett 4 assziszttal is büszkélkedhet.

Ezért várhat kihagyás Dzsudzsák Balázsra

Az NB1.hu úgy tudja, hogy Dzsudzsákra hosszabb, akár négy-hat hetes kihagyás is várhat fáradásos csontsérülés miatt. Ez azt is jelentheti, hogy 2024-ben már nem látjuk őt játszani, mivel a Loki december 14-én játssza idei utolsó bajnokiát. De a játékost ismerve talán nem elképzelhetetlen a korábbi visszatérés sem.

Dzsudzsák Balázs 2023 tavaszán extrém módon sérült meg a Ferencváros elleni bajnokin, ami után műteni kellett a csuklóját.