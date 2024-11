Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női válogatott 19 fős keretét, ismét címeres mezben bizonyíthat a DVSC Schaeffler két játékosa is – hívta fel rá a figyelmet honlapján a klub. Mint írják, az mksz.hu tájékoztatása szerint a lenti névsorban szereplő játékosok kezdik meg a felkészülést november 18-án a tatabányai JYSK Kupára, valamint a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű, november 28-án rajtoló Európa-bajnokságra.

A DVSC Schaeffler két játékosa is helyet kapott Golovin Vlagyimir keretében

Forrás: mksz.hu

A csapat november 22-én Szlovákia, majd két nappal később a szintén Eb-résztvevő Ukrajna ellen lép pályára a tatabányai JYSK Kupán, az Európa-bajnokság debreceni csoportkörében pedig sorrendben Törökország, Svédország és Észak-Macedónia ellen lép pályára.

Golovin Vlagyimir posztról-posztra mondta el véleményét a keretről: – Már nagyon várjuk a hazai Európa-bajnokságot, reméljük, már előtte a tatabányai JYSK Kupán, majd Debrecenben is számíthatunk a szurkolókra, akik az elmúlt években nagyon nagy támogatást adtak nekünk. Ami a keretet illeti, három rutinos, sokat bizonyított kapussal vágunk neki a felkészülésnek, közülük nem mindenki kap klubjában jelenleg sok játékidőt, bízom benne, hogy a felkészülés során igazán játékba lendülnek, hiszen mindannyian képesek kiemelkedő teljesítményre.

Jobbszélen és balszélen egyaránt két-két olyan játékos lesz ott a válogatottban, akivel régóta együtt dolgozunk, jól ismerik a csapat játékait, biztos vagyok benne, hogy jól fognak teljesíteni. Hasonló a helyzet beállóban és jobbátlövőben is, ezeken a posztokon három-három játékos áll rendelkezésünkre, közöttük van olyan, akinek kisebb sérülés vagy éppen játékhiány miatt nehezebben telt eddig az őszi szezon.

Bordás Rékára és Papp Nikolettre védekezésben hárulhat nagyobb feladat, miként a korábbi versenyeken is. Két poszton is lesz újonc a csapatban, balátlövőben Csíkos Luca mutatkozhat be, aki Vácott gólerősen játszik, míg a debreceni Tóth Nikolett több poszton is bevethető.

Az Európa-bajnokság mérkőzéseire 16 játékos nevezhető.