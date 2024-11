A női kézilabda Európa-liga selejtezőjének mezőnyében gyakorlatilag a két legerősebb csapatot sorsolták össze: a DVSC Schaeffler együttese a román Valcea ellen vívhatja ki a csoportkörbe jutást. A párharc első meccsét Romániában rendezték vasárnap délután. Érdekesség, hogy a meccs napjáig nem volt nyilvános, hogy a szerdán a csapat éléről távozó Bent Dahl helyett ki ül le majd a hazai alakulat kispadjára, végül Rasmus Rygaald Poulsent bízták meg a feladattal.

Jessica Ryde rengeteget védett, nagyon sokat köszönhet neki a DVSC Schaeffler!

Fotó: Napló-archív

Egy darabig szoros volt, majd a Valcea meglógott

A tiszta fehérben játszó DVSC Schaeffler Füzi-Tóvizi Petra révén szerzett vezetést, ám a Loki-gólokra a románoknak rendre volt válaszuk. 4–4-es állásnál Töpfner Alexandra hetest végezhetett el, de a hazaiak kapusa védett. Ugyanakkor a debreceni hálóőr, Catherine Gabriel is bravúrt mutatott be. Folyamatosan fej-fej mellett haladtak a felek, Mia Zschocke találatával a Valcea 8. percben először állt jobban (6–5). Öt perccel később kettőre, majd negyed óra elteltével háromra (11–8) hízott a különbség, így a Loki mestere, Szilágyi Zoltán nem sokat hezitált, időt kért. Azonban a piros-fehérek védekezése nem működött, de a csapat támadásaiban is volt bőven pontatlanság.

A 19. percben már öt góllal vezetett a kék mezes hazai gárda, és bár a hajdúságiak szemében is nagy tűz lobogott, – láthatóan fel is pörögtek a meccsre – valami plusz ekkor mégis hiányzott.

A 21. percben 16–10-es állásnál emberelőnybe kerültek a vendégek – Natasa Ljepoja kapott kétperces kiállítást –, és valamelyest visszább zárkóztak (16–12).

Az első félidőben még nem sok minden változott

A házigazdák is tartottak egy rövid megbeszélést, ami után a Gabrielt váltó Jessica Ryde percei következtek – előbb Alicia Toublanc hetesét hárította, majd Daniela De Jong lövésébe kapott bele. A Lokomotív elöl mégsem tudott élni a lehetőséggel, ráadásul a román csapat játékosai könnyű gólokat szereztek. Tamara Haggerty még a szünet előtt túl keményen állította meg ellenfelét, amiért a játékvezetők kétpercest adtak, a megítélt büntetőt pedig Nathalie Hagman értékesítette. Ekkor az eredményjelzőn 20–15 állt – nem volt veszve tehát még semmi, ám abban biztosak lehettünk: ha a DVSC kézisei számukra kedvező eredményt akarnak elérni idegenben, nem hibázhatnak annyit, mint az első fél órában.