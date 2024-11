Ki ül le a Valcea kispadjára? A gárda vezetőedzője csütörtökig az a norvég Bent Dahl volt, aki jól ismerte a magyar bajnokságot, hiszen korábban a Siófokot is irányította. Ahogyan a DVSC, a Valcea is szerdán hazai környezetben lépett pályára, az ellenfél a Rapid Bukarest volt. A fővárosiak a szünetben csupán egy góllal álltak jobban (17–18), azonban a fordulást követően teljesen megsemmisültek a házigazdák, a vége pedig kiütés lett (26–39). A Valcea vezetői valószínűleg ezután sokalltak be, és mint arról a hazai hírportálok közül a Haon elsőként számolt be, menesztették a 2021 óta ott dolgozó Bent Dahlt. A klub egyelőre még nem közölte, hogy ki irányítja az alakulatot vasárnap.