Nincs jó passzban a DVSC Schaeffler, ezt kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy a klubtörténelem egyik legerősebb keretével dolgozhat jelenleg Szilágyi Zoltán, nehezebben jönnek az eredmények. Az Európa-liga kiesés a Valcea ellen sem segített a cívisvárosiak helyzetén, sokan rögtön a fejek hullását követelték, de valljuk be, minden gárda életében, legyen szó bármely sportágról, vannak gyengébb periódusok. Ettől függetlenül továbbra is megvan a képessége a játékosoknak és a Loki szakmai stábjának. Arról pedig nem is beszélve, hogy az európai kupaszereplésen kívül vannak még céljai a piros-fehéreknek, amelyeket bőven elérhetnek.

DVSC Schaeffler: Ábrók Zsolt őszintén válaszolt

Forrás: Napló-archív

A legtöbb drukker elégedetlenségét fejezte ki a DVSC Schaeffler eddigi szereplése kapcsán, sokan máris edzőváltást követeltek a klubnál. A hajdúságiak podcastjében ezúttal a csapat ügyvezetője volt a vendég. A szakember olyan témákról osztotta meg véleményét, mint az esetleges edzőkérdés vagy a szezon reális célkitűzései. Ábrók Zsolt kiemelte, továbbra is a maximumot szeretnék nyújtani. – Sokkal jobban örülnék, ha bejutottunk volna az EL-be, de amikor megtudtuk, ki lesz az ellenfelünk, sejtettük, nehéz lesz, azonban bíztunk magunkban. Szurkolói oldalról megközelítve, borzasztó, hogy megint egy román együttes ejtett ki minket. Úgy érzem, mintha megremegtünk volna – kezdte a szakember. Ábrók Zsolt az edzőkérdésről is nyilatkozott. – Sokan kérdezték, Zolival képzeljük-e el a jövőt. Mi nem az a klub vagyunk, aki egy rossz eredmény után kirúgja az edzőt.

Hosszútávú terveink vannak a jelenlegi szakmai stábbal. Szóban már megegyeztünk, a papírt még nem írtuk alá, de teljes a bizalom. A céljaink nem változtak, szeretnénk a dobogón végezni, a kupában minimum a legjobb négy közé jutni. Az elmúlt esztendőkben a szakembereink segítették a válogatottak munkáját is, ez hatalmas megtiszteltetés a klubnak. Egyébként kevesebb feladat hárul Zolira, mint az utánpótlás együttesnél. Jelenleg egy kétarcú csapat vagyunk, meg kell tanulni egyensúlyozni ezt.

A Debrecennel szemben vannak elvárások, mindig győzni kell, a Győr és a Ferencváros ellen pedig szoros meccset kell játszani – mondta a vezető.